Trump confirma conversaciones de alto nivel con Cuba: "Creo que vamos a llegar a un acuerdo"

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este domingo que su gobierno sostiene conversaciones con el régimen de Cuba al más alto nivel, y que espera llegar a un acuerdo con el régimen de La Habana.



"Cuba es una nación fallida, lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para apuntalarla... Así que estamos hablando con las personas más importantes de Cuba", dijo Trump a Fox News desde su residencia en Mar-A-Lago, en Palm Beach, Florida.

El presidente se mostró optimista sobre el posible resultado de las conversaciones. "Veremos qué pasa. Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba".



Trump habló de los cubanos que han sido forzados a exiliarse en Estados Unidos y abogó porque puedan regresar a su país. "Tienen familia allá y no han podido verla en muchos años", dijo. El presidente señaló que la isla "está en muy mal estado" y enfrenta "un problema humanitario".

El congresista floridano Carlos Giménez dijo que el presidente Trump sabe que la comunidad cubanoamericana lo apoya y agradece su liderazgo al tomar medidas contra la dictadura en la isla. "Hemos esperado 67 años por este momento. ¡El fin está cerca!", escribió en un post en su cuenta de X.



Giménez añadió que las acciones del presidente Trump hablarán por sí solas. "Su administración está haciendo más por aniquilar al brutal y antiestadounidense régimen de Castro que cualquier otra en la historia de Estados Unidos".

En declaraciones anteriores, en la noche del sábado, a bordo del Air Force One, Trump dijo que las nuevas restricciones al suministro de petróleo hacia la isla presionarán al régimen a negociar con EEUU. "No tiene por qué ser una crisis humanitaria. Creo que, probablemente, vendrán a nosotros y querrán hacer un trato. Así que Cuba sería libre de nuevo", señaló el presidente durante un intercambio con periodistas.

El presidente mencionó entonces, sin añadir detalles, que las conversaciones con Cuba ya han empezado. "Estamos empezando a hablar con Cuba", apuntó. También reveló que solicitó personalmente a la presidenta de México Claudia Sheinbaum detener el envío de crudo a Cuba, y aseguró que la mandataria "fue muy buena" y que "ya no está enviando petróleo allá".

Las declaraciones de Trump ocurren luego de que Sheinbaum dijera la semana pasada que frenar el envío de crudo podría agravar la situación social y humanitaria en Cuba y que cualquier decisión de México al respecto sería soberana.