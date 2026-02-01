El Papa se une al mensaje de los obispos cubanos y llama a diálogo con EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El papa Leo XVI expresó "gran preocupación" por el incremento de tensiones entre Cuba y Estados Unidos, e hizo un llamado urgente a promover un diálogo sincero y efectivo que evite un mayor sufrimiento al pueblo cubano.



Durante el rezo del Ángelus, el sumo pontífice se unió al mensaje emitido por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, quienes advirtieron sobre el deterioro económico que atraviesa la isla y el riesgo de un caos social real, informó este domingo Vatican News.

"Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y efectivo, a fin de evitar la violencia y cualquier acción que pueda incrementar el sufrimiento del querido pueblo cubano", dijo.

El Papa reiteró que los conflictos deben resolverse mediante la diplomacia y el entendimiento mutuo, nunca a través de la coerción o la violencia. Asimismo, encomendó al pueblo cubano a la intercesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, pidiendo su protección para todos los habitantes de la isla.



En su mensaje, los obispos cubanos subrayaron la urgencia de cambios profundos en el país, pero sin añadir más dolor a las familias cubanas. Subrayaron la necesidad de una "pluralidad sana" y del respeto a la dignidad humana como base para cualquier proceso de reforma.



La Santa Sede, en consonancia con su posición histórica, reafirmó que el camino para resolver disputas internacionales debe ser siempre el diálogo, la diplomacia y la búsqueda del bien común.



(Noticia en desarrollo)