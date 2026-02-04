A pesar de considerable recorte, EEUU prioriza a Cuba en su presupuesto para 2026

Getting your Trinity Audio player ready...

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el martes la Ley de Asignaciones para la Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y Programas Relacionados (NSRP), presentada por el congresista cubanamericano Mario Díaz-Balart y que contempla asignaciones significativas para los temas relacionados con Cuba.

La Ley otorga una asignación discrecional total de 50.014 millones de dólares, lo que representa un recorte de casi 9.300 millones de dólares (16%) por debajo del nivel aprobado para el año fiscal 2025.

Se trata de una "reducción sin precedentes del gasto" que, sin embargo, mantiene una financiación sólida en lo que respecta a Cuba.



El legislador floridadano, en su función de vicepresidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes y presidente de la Subcomisión sobre Seguridad Nacional, Departamento de Estado, y Programas Relacionados (NSRP, por sus siglas en inglés), celebró la aprobación final de la legislación.

Dentro de los recortes totales, el proyecto de ley de Asignaciones "mantiene un financiamiento sólido para nuestros aliados como Israel, Jordania, Egipto y Taiwán y contrarresta a adversarios como la República Popular China Comunista, Irán, Venezuela, Cuba y los cárteles de la droga, incluidos los designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras", explicó Díaz Balart.

El National Security, Department of State, and Related Programs Appropriations Act, 2026 redefine las prioridades de política exterior de Estados Unidos, siendo Cuba una de las más importantes.

Al considerar que la isla caribeña es un adversario estratégico de Estados Unidos, la Ley asigna fondos, establece prohibiciones y contempla medidas para limitar el margen de acción del régimen comunista de La Habana y sus aliados.

El presupuesto aprobado por Trump destina, al menos $25 millones, para promover la democracia y fortalecer la sociedad civil en Cuba, incluyendo el apoyo a los presos políticos.



Estos fondos no pueden usarse para promover negocios, reformas económicas o emprendimiento; solo para programas de democracia autorizados por las leyes LIBERTAD (1996) y la Ley de Democracia Cubana (1992).

El dinero federal tampoco pueden usarse para reducir la Lista Restringida de Cuba (entidades vinculadas al ejército y la inteligencia cubana), facilitar o permitir transacciones financieras con entidades del ejército, la inteligencia, altos funcionarios del Partido Comunista, personas autorizadas por el gobierno cubano o sus familiares.

La ley mantiene una prohibición de apoyo a instituciones militares o de seguridad cubanas. De manera que no se financiara a quien realice transacciones o brinden apoyo material al Ministerio de las FAR o al Ministerio del Interior, beneficien sus operaciones o actividades comerciales, directa o indirectamente, sean propiedad o trabajen en nombre de esas entidades e intenten evadir sanciones para favorecer a las fuerzas militares o de seguridad cubanas.

Las restricciones sobre Cuba no se aplican a la venta de productos agrícolas, medicinas o dispositivos médicos, a los pagos relacionados con la base naval de Guantánamo, a los programas de democracia según la Ley LIBERTAD, a las Operaciones de la embajada de EE.UU. en La Habana, ni al envío y procesamiento de remesas autorizadas.

Para las operaciones de Radio y TV Martí, la ley dispone que "al menos $30 millones deben destinarse a la Oficina de Radiodifusión hacia Cuba (OCB), garantizando transmisiones en onda media y corta al nivel del año fiscal 2024, con programación diaria y cobertura en todas las provincias de Cuba".

Uno de los elementos más específicos relacionados con Cuba es la atención al programa de misiones médicas, ampliamente criticado como un esquema de tráfico humano, una vía para ganar favores diplomáticos, y una fuente de oxígeno para la dictadura.



El presupuesto prohíbe destinar fondos a países u organizaciones que se beneficien de lo que se describe como “la trata de médicos cubanos” y ordena al Departamento de Estado retirar visas a los funcionarios involucrados en esa práctica, reconocida por el propio régimen como una de sus fuentes de ingresos en divisas más considerable.