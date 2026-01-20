Cruces ilegales de cubanos en frontera de EEUU alcanzan mínimos históricos bajo administración Trump

Getting your Trinity Audio player ready...

Un total de 150 cubanos fueron interceptados cuando intentaban entrar ilegalmente a Estados Unidos en diciembre pasado, 84 de ellos por la frontera sur con México, según cifras reveladas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

El número es el más bajo para un mes desde que comenzó el año fiscal 2026, el pasado 1 de octubre. La cifra contrasta con los 8,975 cubanos que trataron de cruzar en diciembre de 2024, último mes de la administración de Joe Biden, de los cuales 8,798 lo intentaron por la frontera Sur.



En sentido general, los cruces ilegales en diciembre se mantuvieron en niveles históricamente bajos, con 30,698 en todo el país, un 92% menos que el pico de 370,883 registrado durante la administración anterior.



De acuerdo con el reporte, el mes pasado se realizaron 6,478 detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste, un 96% menos que el promedio mensual de la era Biden, y menos de las detenciones registradas en tan solo cuatro días de diciembre de 2024.



Asimismo, a ninguno de los detenidos se le concedió libertad condicional (parole), en comparación con las 7,041 personas liberadas por la CBP a lo largo de la frontera suroeste durante la administración Biden en diciembre de 2024.



“Gracias al liderazgo del presidente Trump y a la dedicación de las fuerzas del orden del Departamento de Seguridad Nacional, las fronteras de Estados Unidos son más seguras que nunca en la historia de nuestra nación. Lo que el presidente Trump y nuestros agentes y oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han logrado en un solo año es sencillamente extraordinario”, declaró en un comunicado la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Una vez más, registramos un número récord de encuentros en la frontera y el octavo mes consecutivo sin liberaciones. Mes tras mes, estamos obteniendo resultados que antes se consideraban imposibles: la frontera más segura de la historia y éxitos sin precedentes en materia de control fronterizo”, añadió.



El comisionado de la CBP, Rodney Scott, señaló que los agentes y oficiales de esa agencia federal “han establecido un nuevo estándar en seguridad fronteriza, logrando resultados históricos que hablan por sí solos”.

“Los hombres y mujeres de la CBP están demostrando lo que es posible gracias a su compromiso inquebrantable y a una aplicación efectiva de la ley, y continuarán garantizando la seguridad de las fronteras de nuestra nación todos los días”, agregó Scott.



Según el informe, de octubre a diciembre se registraron un total de 91,603 encuentros en todo el país, una cifra inferior a la del mismo período de cualquier año fiscal anterior hasta la fecha. Esto representa un 25% menos que el mínimo anterior de 121,469 en el primer trimestre del año fiscal 2012.



En lo que va del año fiscal 2026, el número de detenciones en la frontera con México se redujo a 21,815, un 95% menos que el promedio del primer trimestre durante la administración Biden.