EEUU y México abordan desafíos de seguridad al más alto nivel

Los gobiernos de EEUU y México han llevado las negociaciones en materia de seguridad al más alto nivel, como lo demuestra una conversación telefónica de esta semana entre el presidente estadounidense Donald Trump y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.



Tras esa comunicación, el secretario de Estado Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores de México, también sostuvieron una llamada por teléfono, en la cual abordaron los desafíos de seguridad que enfrentan ambos países.



Según un comunicado, los Secretarios “reafirmaron la importancia de la asociación entre EEUU y México, basada en el respeto mutuo a la soberanía, al tiempo que reconocieron que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas”.



Los funcionarios reconocieron que, pese a los avances, persisten desafíos significativos, por lo cual en la reunión del Grupo Bilateral de Implementación en Materia de Seguridad, el 23 de enero, buscarán acciones tangibles para fortalecer la cooperación en seguridad.



En el encuentro también se acordarán las vías para “lograr resultados significativos en el combate a los cárteles, y para detener el flujo ilícito de fentanilo y armas a través de nuestra frontera compartida”, agrega la nota oficial.



Tras la conversación, los secretarios Rubio y De la Fuente “acordaron dar seguimiento a iniciativas bilaterales para promover el intercambio de información y a iniciativas de seguridad transfronteriza”.



Para el mes de febrero Washington, DC, será sede de una Reunión Ministerial de Seguridad, con motivo del primer aniversario del inicio de este “nuevo capítulo” en la cooperación bilateral en materia de seguridad.



De acuerdo con el comunicado, “esta reunión de alto nivel brindará la oportunidad de evaluar los avances, identificar brechas y establecer expectativas claras para una mayor colaboración”.



Si bien es un acuerdo económico, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tiene menciones a cuestiones de seguridad, relacionadas con la protección de las fronteras y el combate a las actividades ilícitas.



No obstante, no existen regulaciones específicas dentro del convenio sobre narcotráfico, migración, violencia criminal y cooperación militar o policial. En mayo de 2026, el T-MEC será renegociado, por lo cual ya comenzaron los preparativos para este proceso.



El presidente republicano Donald Trump ha convertido la seguridad fronteriza, que incluye detener la entrada de drogas ilícitas y el tráfico humano y de armas, en una prioridad de su segunda Administración.