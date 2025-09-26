EEUU devuelve a Cuba a 136 migrantes en el noveno vuelo de deportación de este año

Getting your Trinity Audio player ready...

Un total de 136 migrantes fueron devueltos este jueves desde Estados Unidos a Cuba en un vuelo de deportación.

El grupo estuvo conformado por 125 hombres y 11 mujeres. De ellos, cuatro fueron entregados a las autoridades de investigación por ser “presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país”, según un comunicado del Ministerio del Interior (MININT) citado por medios oficiales.

Con esta operación, suman nueve vuelos de deportación en lo que va de 2025. En total, se han realizado 37 devoluciones desde distintas naciones de la región, con 1.140 personas, la mayoría —999— desde Estados Unidos.

Los vuelos de deportación habían estado suspendidos desde 2020 y se reanudaron en abril de 2023, principalmente para migrantes catalogados como “inadmisibles” tras ser retenidos en la frontera con México.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), 217.615 cubanos llegaron a Estados Unidos durante el año fiscal 2024, que concluyó el 30 de septiembre pasado.

Jueza Melody González Pedraza, deportada a Cuba este jueves

Estados Unidos deportó a la jueza Melody González Pedraza a Cuba, tras 484 días en detención en varios centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La jueza había llegado a EEUU el 30 de mayo de 2024 como beneficiaria del programa de Parole Humanitario y pidió asilo político luego de que le fuera negada la entrada al país.

Poco antes, González Pedraza había firmado una sentencia contra cuatro jóvenes, a los que acusaron de lanzar cócteles molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y la Seguridad del Estado en Encrucijada, Villa Clara.