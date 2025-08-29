EEUU deporta 161 migrantes a Cuba; esta vez el vuelo no salió de Miami

Getting your Trinity Audio player ready...

Cuba recibió este jueves 28 de agosto a 161 migrantes irregulares (37 mujeres y 124 hombres) deportados desde Estados Unidos. El grupo arribó por vía aérea al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, según confirmó la prensa oficial del régimen.

A diferencia de ocasiones anteriores, el vuelo de repatriación no partió de Miami. Un oficial de Inmigración estadounidense consultado por Martí Noticias declinó precisar el punto de salida.

Las autoridades cubanas informaron que dos de los retornados fueron entregados a la policía por estar vinculados a presuntos delitos cometidos antes de abandonar la isla.

Con esta operación suman ya ocho vuelos de deportación procedentes de Estados Unidos en lo que va de año, y 33 en total desde distintos países de la región en 2025, con un acumulado de 1.001 personas devueltas, de las cuales 863 provienen de territorio estadounidense.

El régimen insiste en que estos retornos forman parte de su “compromiso” con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que constituyen uno de los pocos canales de cooperación vigentes entre La Habana y la administración del presidente Donald Trump, marcada por un endurecimiento del discurso contra la dictadura de la isla.