EEUU deporta a cubano condenado en 2024 por tráfico de personas

Un cubano que recibió una condena en 2024 por tráfico de personas fue arrestado en Miami y deportado por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, informó esa entidad federal en sus redes sociales.

El hombre, que no fue identificado por su nombre, intentó, imprudentemente, contrabandear a 29 personas, incluyendo niños, en la parte trasera de un camión con remolque", señaló la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), en un post en X.

Según el post, agentes de la Patrulla Fronteriza del sector de Miami lo detuvieron y procedieron a su expulsión. "No toleraremos a los contrabandistas de personas2, recalcó CBP.

Este es el más reciente de una serie de casos de cubanos deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, junto a otras agencias federales, debido a un pasado criminal.

A principios de julio, el Departamento de Seguridad Nacional informó de la deportación a un país africano de un cubano condenado por asesinato en primer grado y agresión con agravantes a un agente de policía, hurto mayor de vehículo y conducción temeraria con fuga agravada. Sentenciado a 3 años de prisión, el deportado era un miembro confirmado de la pandilla Latin Kings.

Otros ciudadanos cubanos encausados por homicidio, robo a mano armada, suplantación de identidad, secuestro y delitos de naturaleza sexual han sido devueltos a la isla o a terceros países, luego que la Corte Suprema diera luz verde a la administración del presidente Donald Trump para realizar estos procedimientos.