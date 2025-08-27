Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
Breaking News
Titulares

EEUU deporta a cubano condenado en 2024 por tráfico de personas

Cubano deportado de EEUU tenía una condena previa por el tráfico de 29 personas, incluidos niños, en la parte trasera de un camión.
Cubano deportado de EEUU tenía una condena previa por el tráfico de 29 personas, incluidos niños, en la parte trasera de un camión.

Este caso se suma a una creciente lista de deportaciones de cubanos con antecedentes criminales, marcando un enfoque más estricto de las autoridades federales hacia delitos graves vinculados a inmigrantes.

Getting your Trinity Audio player ready...

Un cubano que recibió una condena en 2024 por tráfico de personas fue arrestado en Miami y deportado por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, informó esa entidad federal en sus redes sociales.

El hombre, que no fue identificado por su nombre, intentó, imprudentemente, contrabandear a 29 personas, incluyendo niños, en la parte trasera de un camión con remolque", señaló la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), en un post en X.

Según el post, agentes de la Patrulla Fronteriza del sector de Miami lo detuvieron y procedieron a su expulsión. "No toleraremos a los contrabandistas de personas2, recalcó CBP.

Este es el más reciente de una serie de casos de cubanos deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, junto a otras agencias federales, debido a un pasado criminal.

A principios de julio, el Departamento de Seguridad Nacional informó de la deportación a un país africano de un cubano condenado por asesinato en primer grado y agresión con agravantes a un agente de policía, hurto mayor de vehículo y conducción temeraria con fuga agravada. Sentenciado a 3 años de prisión, el deportado era un miembro confirmado de la pandilla Latin Kings.

Otros ciudadanos cubanos encausados por homicidio, robo a mano armada, suplantación de identidad, secuestro y delitos de naturaleza sexual han sido devueltos a la isla o a terceros países, luego que la Corte Suprema diera luz verde a la administración del presidente Donald Trump para realizar estos procedimientos.

Foro

Relacionados

XS
SM
MD
LG