Exmilitar cubano podría ser deportado desde Texas: Nunca obtuvo residencia en EEUU

El exmayor del Ministerio del Interior (MININT) Rogelio Enrique Bolufé Izquierdo, fue trasladado bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a un centro de detención en Texas, y podría ser deportado a México o Ecuador, confirmaron fuentes con conocimiento del caso a Martí Noticias.

Bolufé fue arrestado el pasado 17 de agosto en la intersección de W 4th Ave y W 29th St., Hialeah, después de que agentes lo registraran en un control rutinario.

Aunque no era el objetivo de la operación, fue sometido a una revisión tras bajarse del vehículo en el que viajaba. Según el informe, los oficiales encontraron en el bolsillo lateral derecho de su pantalón una bolsa plástica con polvo blanco semejante a cocaína. El exmilitar no mostró resistencia y fue arrestado sin incidentes, según el informe.

De “guardaespaldas" de Fidel Castro a opositor mediático

Bolufé llegó a Miami en enero de 2020 procedente de México, donde tenía residencia y dirigía el bar “La Nota”, en Yucatán, según sus redes sociales. Fue admitido como turista y, apenas un mes después, se presentó como el “libertador de Cuba” en una entrevista con el periodista Jaime Bayly en Mega TV.

En esa ocasión aseguró haber trabajado en la división de seguridad personal de Fidel Castro, aunque nunca se ha confirmado de forma independiente. También aseguró que nunca había desertado del MININT.

“No he desertado ni desertaré, porque me siento orgulloso de lo que soy”, afirmó y dijo querer “regresar para liberar a Cuba”.

En sus redes sociales, mostró una estrecha relación con Sandro Castro, nieto del dictador, con quien compartió imágenes en fiestas y negocios en La Habana. Su hijo, Carlos Rogelio Bolufé García, es además amigo íntimo de Sandro.

La etiqueta de “terrorista”

La Habana lo considera un “terrorista” y su nombre aparece en la Lista Nacional de Terroristas publicada dos veces por el régimen. En ese documento oficial, se le vincula a la organización La Nueva Nación Cubana, acusada de planear sabotajes contra infraestructuras energéticas en la isla.

Según la ficha publicada por el régimen cubano, habría ingresado al círculo de seguridad de Castro con apenas 19 años.

Un limbo migratorio

Fuentes cercanas al exmilitar confirmaron que Bolufé posee doble nacionalidad cubana y ecuatoriana, debido a un matrimonio anterior con una ciudadana de ese país, pero no ha logrado obtener residencia en Estados Unidos.

“Él ni siquiera tiene permiso de trabajo, tampoco residencia”, aseguró un allegado, que remarcó que tiene residencia en México, por lo que podría ser llevado a ese país.

Su hijo Carlos Rogelio Bolufé García calificó de “extraño” el arresto. “Es raro que lo hayan detenido por droga. Él toma alcohol, pero de droga no sabía”, comentó a Martí Noticias y evitó precisar si su padre mantiene propiedades en la isla.

Ante la detención por narcóticos y el “hold” migratorio en su expediente, ICE analiza la posibilidad de deportarlo, aunque no al parecer a Cuba —donde el régimen lo reclama como “terrorista”—, sino a México o Ecuador, países por los que ha transitado previamente, dijeron fuentes con conocimiento del caso a nuestra redacción.

El abogado de inmigración Mayron Gallardo aseguró que el proceso de deportación suele ser lento en estos casos. “Primero deben presentarlo en la corte de inmigración e ir ante un juez, el cual escuchará sus alegatos y en caso de que le den una orden de deportación entonces esperar a ejecutarla”, dijo.

“La otra posibilidad es que le den la opción de irse voluntariamente del país, cosa que también podría pasar”, añadió.