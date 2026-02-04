Hammer se reúne con el Monseñor Emilio Aranguren en Holguín

Getting your Trinity Audio player ready...

El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, se reunió con el Monseñor Emilio Aranguren, Obispo de Holguín y presidente de la Comisión Nacional de Catequesis e Iniciación Cristiana.

"Como este año estamos celebrando 250 años de independencia, le regalé una réplica de nuestra “liberty bell” en Philadelphia", apuntó la embajada en una publicación junto a una foto de ambos.

El Departamento de Estado impulsa la campaña nacional por el aniversario número 250 de la independencia de EEUU, que se conmemorará el 4 de julio próximo.

Como parte de los festejos, la embajada en La Habana anunció el pasado año también el lanzamiento de la campaña “Rumbo a América 250”, una iniciativa destinada a resaltar los valores y la historia que han definido la identidad nacional de EEUU desde 1776.

“A medida que los Estados Unidos se acerca a su 250 aniversario, celebraremos la historia que nos ha definido, los valores que nos unen y la determinación que continúa impulsando una América más próspera, segura y fuerte”, indicó la sede diplomática.

Hammer lleva varios días en un recorrido por el centro y oriente del país en el que ha visitado a líderes religiosos y miembros de la sociedad civil.

El fin de semana, seguidores del régimen orquestaron actos de repudio contra el diplomático y arrestaron a varias de las personas que lo habían invitado a sus casas.

No obstante, Hammer dijo que continuaría reuniéndose con quienes lo inviten “porque el trabajo de un diplomático es conocer la realidad del país en el cual está destinado”.

Embajada de EEUU alerta a sus ciudadanos por la situación en Cuba

Este martes la Embajada de los Estados Unidos divulgó en sus redes sociales una alerta para previene a los viajeros debido a las condiciones del país que atraviesa su peor crisis en décadas.

"Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses en Cuba o que planean viajar a Cuba que tengan en cuenta que ha habido incidentes en los que se ha denegado la entrada a ciudadanos estadounidenses al llegar", dijeron.

Asimismo, informaron sobre "un aumento en la actividad de protestas patrocinadas por el régimen dirigidas contra Estados Unidos, incluyendo retórica antiestadounidense".

En el comunicado agregaron además que "la red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de electricidad, tanto programados como no programados, ocurren a diario en todo el país, incluyendo La Habana".

"Estos cortes afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones. También hay escasez de combustible que afecta el transporte y provoca largas filas en las estaciones de servicio. Aunque algunos negocios, hoteles y hospitales utilizan generadores durante los cortes de electricidad, es posible que no puedan mantener sus servicios debido a la falta de combustible", indica el texto.