Ferrer inicia ayuno en Miami por los presos políticos en Cuba (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer, en el exilio desde hace cuatro meses, inició este jueves una huelga de hambre por 72 horas en apoyo a los presos políticos cubanos, en particular Roilán Álvarez Rensoler, recluido en un centro de detención de Holguín y en huelga de hambre desde hace 20 días.



“En solidaridad con Roilán, con mi hermano Félix Navarro y Saily Navarro, y los presos políticos que sobreviven en condiciones terribles en las cárceles del régimen; en solidaridad con todas las víctimas de la represión ahora mismo en la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila”, dijo Ferrer a Martí Noticias.



Bajo una carpa en el estacionamiento del Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, Ferrer hará el ayuno.

“Es lo mínimo que puedo hacer por los que sufren, los que arriesgan sus vidas en huelga de hambre y los que sobreviven en condiciones extremas en las prisiones en Cuba”, aseguró.



Álvarez Rensoler, coordinador de la UNPACU en el municipio de Mella, Santiago de Cuba, cumplió este jueves 20 días de huelga de hambre en un centro de detención de Holguín, donde fue recluido en relación con varios carteles anti régimen aparecidos en varias localidades holguineras.





En declaraciones exclusivas a Martí Noticias, Arianna Álvarez Rensoler, hermana del preso político, afirmó que, luego de varios pedidos, las autoridades carcelarias le dejaron ver en la Unidad de Operaciones Policiales de Holguín, conocida popularmente como Pedernales.



“En esa visita pude ver a mi hermano en una condición pésima. Está muriendo porque yo he estado al frente de otras huelgas que ha hecho, una de 45 días y otra de 30 días, y cuando mi hermano se me entregó no tenía el deterioro que tiene ahora”, declaró cuando su hermano solo llevaba 14 días de huelga.



Álvarez Rensoler, Dariel Calderín Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordán Méndez Martínez fueron detenidos entre el 29 y 30 de enero pasado en el municipio de Mella, luego de que aparecieran varios carteles en contra de la dictadura.



“La policía política los acusa de ser los autores de grafitis que aparecieron en las localidades de Birán, Marcané, Cueto y Alto Cedro, y también de haber manchado una valla con el rostro de Fidel Castro en su pueblo natal, Birán", confirmó Ferrer a Martí Noticias.



La huelga de hambre iniciada hoy es la primera que realiza desde que llegó al “destierro obligado” en los Estados Unidos en octubre de 2025, tras sufrir abusos y torturas en la prisión política en Cuba durante varios años. “Era la única opción que tenía para salvar a mi familia”, dijo en una entrevista.



Días después de su arribo, el secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con Ferrer, a quien “expresó su admiración por la valentía y resiliencia ante la opresión del régimen cubano, las amenazas contra su vida y el trato despiadado hacia él y su familia”.