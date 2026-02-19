Alertan sobre motín en la cárcel cubana de Canaleta

Getting your Trinity Audio player ready...

Organizaciones de derechos humanos alertaron este jueves sobre un motín en la prisión de alta seguridad de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila..

Las ONG Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) recibieron testimonios desde el interior del penal y denunciaron el uso de fuerza policial para reprimir a los reclusos.

“La cárcel está completamente amotinada por hambre, malos tratos y falta de atención médica”, señaló Prisoners Defenders al difundir el testimonio de un preso político, quien afirmó: “Nos están dando golpes. La prisión completa está amotinada”.

Javier Larrondo, presidente de la organización, dijo a Martí Noticias que a las 11 de la mañana de este jueves recibieron reportes de que la revuelta continuaba.

El CDPC publicó hoy una alerta en sus redes sociales expresando una “profunda preocupación” por informaciones y material audiovisual que circulan en redes sociales sobre disturbios iniciados desde la noche del miércoles en el destacamento 2 del penal.

"Estamos profundamente preocupados por lo que está sucediendo desde añoche. Hemos recibido información de fuentes locales y de reclusos de esa prisión que nos confirman los videos que han estado circulando sobre la protesta", dijo a Martí Noticias Camila Rodríguez, directora de la organización.

"Sabemos que han llegado brigadas especiales, entre ellas las llamadas Avispas Negras", precisó.

Según una fuente citada por la organización, el detonante habría sido “el intento de suicidio de una persona privada de libertad y la posterior negación de asistencia médica a otra”, en un contexto de “condiciones de vida degradantes”.

El grupo indicó que varios internos habrían sido trasladados a hospitales con “heridas en la cabeza y lesiones por gas pimienta”, mientras ambulancias permanecían en los alrededores.

En varias publicaciones, Prisoners Defenders alertó que “los presos se han levantado exigiendo libertad para Cuba”.

El líder opositor José Daniel Ferrer afirmó en la red social X que "hay prisioneros políticos entre los que protestaban”.

Las organizaciones han documentado de forma recurrente graves violaciones en el sistema penitenciario cubano.

Entre marzo de 2024 y marzo de 2025, el CDPC registró 60 muertes en cárceles del país, de las cuales 47 estuvieron vinculadas a problemas de salud y falta de atención médica oportuna, y siete a violencia física directa.

Sobre Canaleta, la organización ha denunciado “hacinamiento e insalubridad, deficiencias en la calidad y cantidad de la alimentación, atención médica precaria y corrupción interna”, además del uso de la represión contra presos por motivos políticos.

Un activista del movimiento opositor Cuba Primero denunció por su parte que las autoridades impiden a los familiares de los presos llegar hasta la entrada de la prisión.

Según explicaron, "mantienen a los familiares retenidos y concentrados en la circunvalación de la carretera que conduce a la prisión, bajo un fuerte despliegue policial".

(Noticia en desarrollo. Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)