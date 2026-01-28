Enlaces de accesibilidad

Hepatitis A se expande en Cuba en prisiones y zonas vulnerables

Fotos tomadas en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, Cuba
Fotos tomadas en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa, Cuba

La situación, que ha impactado a presos políticos como Fernando Michel Bárzaga Mompié, subraya la crisis sanitaria que enfrenta el país, donde la escasez de agua potable y las precarias condiciones higiénicas agravan la propagación de esta enfermedad.

Un grupo impreciso de internos, incluyendo al preso político Fernando Michael Bárzaga Mompié, padece hepatitis A en la prisión de San Ramón, ubicada en Manzanillo, en la provincia Granma.

Aunque no hay un remedio específico para curar la hepatitis A y el cuerpo suele eliminar el virus por sí solo en algunas semanas o meses, los reclusos enfermos no tienen acceso a medicamentos para controlar las náuseas o vómitos arriesgándose a la deshidratación.

En las condiciones de la cárcel tampoco tienen posibilidades de alimentarse con una dieta adecuada ni beber mucha agua u otros líquidos, recomendaciones que deben seguir los contagiados.

Las formas más comunes de transmisión de la hepatitis A son la ingesta de alimentos o agua contaminados con residuos fecales, la falta de higiene personal o el contacto físico estrecho.

El brote de hepatitis A se propaga en distintas zonas de la Isla, siendo más severo en Ciego de Ávila y Santiago de Cuba, en un contexto en el que la insalubridad, la acumulación de basura, las tupiciones del alcantarillado y la contaminación del agua potable se han vuelto crónicas.

En las cárceles cubanas, la hepatitis A se extiende de manera alarmante. Familiares de reclusos han reportado la enfermedad, entre finales de 2024 y principios de 2026, en destacamentos completos de La Pendiente de Santa Clara, La Condesa y Quivicán, de Mayabeque, Boniato y Aguadores de Santiago de Cuba, El Típico de Las Tunas y Valle Grande y el Combinado del Este de La Habana.

“En el Combinado del Este hay hepatitis, que lleva un tratamiento que allí ellos no lo pueden hacer y en otras prisiones de Cuba también hay”, dijo la esposa de un preso político que pidió el anonimato por temor a represalias.

“En la calle hay hepatitis, hay un brote de hepatitis en Cuba, hay niños con hepatitis y puede resultar peligroso en los tiempos que corren que no hay medicamentos y la higiene está ausente tanto en las prisiones como afuera debido a la escasez de agua que muchas veces llega a la población mezclada con aguas residuales”.

La hepatitis A es una enfermedad leve, pero en personas mayores u otros casos raros puede causar insuficiencia hepática fulminante.

