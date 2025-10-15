Testimonios desde Cuba ofrecen la real dimensión de la crisis epidemiológica

Getting your Trinity Audio player ready...

"La ciudad es un caos... Siguen contagiándose familias enteras con este virus que se desconoce qué es lo que es en realidad", dijo este lunes desde Cárdenas, en Matanzas, una residente de esa localidad, el epicentro de la crisis epidemiológica que vive Cuba desde hace varias semanas.

Una letal combinación de enfermedades virales, en medio de condiciones sanitarias deficientes y una población malnutrida que vive bajo el estrés de los constantes apagones y la insatisfacción de necesidades elementales como el acceso al agua potable, afecta a comunidades enteras en varias zonas del país.

"Han fallecido personas, de hecho, hace cuatro días falleció Yuniel, un joven muchacho de aquí, de la ciudad de Cárdenas, que conocíamos, debido a que le diagnosticaron dengue hemorrágico y llegar al hospital enseguida falleció", contó Ramos Herrería.



Yuniel Rodríguez, padre de dos niños pequeños, falleció la semana pasada tras presentar los síntomas comunes de cualquier arbovirosis: fiebre, malestar y dolores en las articulaciones. Fue trasladado al hospital local, Julio Miguel Aristegui Villamil, donde le disgnosticaron dengue hemorrágico, pero la enfermedad avanzó rápido y no pudo recuperarse, dijeron en redes sociales vecinos cercanos a la familia.

Las autoridades de Salud han asegurado que no hay colapso hospitalario en Matanzas, pero el testimonio de residentes como Ramos Herrería contradicen estas afirmaciones.

"Todos los hospitales de la provincia están casi colapsados. Mi familia entera está contagiada, desde los niños de cuatro, cinco y un año y medio", dijo la activista cardenense, también enferma.

"Yo no he podido dormir, no he podido pegar un ojo debido a los dolores tan inmensos que dan. Mi hermano lo tengo en condiciones bien, bien malitas, igual que mi hijo Randy. Mi sobrina Brenda también está enferma, ya mi sobrino lo pasó pero sigue con secuelas; mi mamá también, mi cuñada, en fin, toda la familia", detalló.

Además del "extraño virus", que las autoridades no identifican, en Cárdenas también hay brotes de hepatitis, dengue, chikungunya, oropouche y zika, según la activista.

"La ciudad está en total caos. Hace dos días están enviando a presos de la prisión de Canaleta y muchachos del servicio militar a que recojan la basura que hay en las calles, pero aún así continúan las calles llenas de basura, insalubres, con aguas albañales. ¡Recemos a Dios que esto acabe pronto!", señaló Ramos Herrería.

La basura que alimenta la propagación de los virus

En los últimos días, el contagio por arbovirus se ha extendido por toda la isla en medio de una crisis sanitaria y ambiental.

En Camagüey, el deterioro de los servicios públicos ha convertido a la comunidad en un foco de infección, mientras los ciudadanos lidian con síntomas debilitantes y escasa atención médica.

"Mi hija amaneció un día con vómitos y un malestar horrible. No supimos jamás lo que es porque yo no voy a los hospitales a no ser ya una emergencia", dijo desde esa provincia Inalkis Rodríguez.

La periodista independiente compartió con Martí Noticias su experiencia y la de su familia enfrentando la enfermedad, así como la alarmante acumulación de basura en las calles, que contribuye a la proliferación de vectores como el mosquito Aedes aegypti.

"Los hospitales están colapsados porque no hay medicamento, no hay médicos. Las colas son enormes, los pisos llenos de vómitos, no se sabe a ciencia cierta que es lo que es. De hecho, tuve un familiar enfermo que fue a hacerse un análisis porque creía que tenía dengue y no había el reactivo, no había corriente, para hacer el análisis".

Rodríguez dijo que en Camagüey la acumulación de basura en las calles ha llegado a un punto crítico. "Parecen lomas, el Pico Turquino", ironizó. Explicó que aunque han recogido los desechos alrededor de hospitales y otros lugares puntuales de la ciudad, "lo demás sigue intacto".



Su testimonio pone en evidencia una realidad que se repite en muchas regiones del país, donde el abandono institucional y la precariedad sanitaria se entrelazan con el avance de enfermedades tropicales.

En Ciego de Ávila "sí ha habido muertes y casos críticos"

En la provincia de Ciego de Ávila, al centro de la isla, se vive una situación similar. Pobladores se quejan de la acumulación persistente de desechos sólidos, la ineficaz eliminación de criaderos de mosquitos y la limitada cobertura de fumigación en las comunidades, todo ello agravado por la escasez crónica de insumos y recursos logísticos.

Desde la capital provincial, el activista Oscar Cervantes dijo a Martí Noticias que allí "sí ha habido muertes y casos críticos", contradiciendo afirmaciones anteriores de las autoridades, que hasta este miércoles negaban el fallecimiento de pacientes a causa de estos virus.

La viceministra de Salud Pública, Dra. Carilda Peña García, informó a la prensa estatal que al menos tres personas han fallecido en la isla en lo que va de 2025 a causa del dengue. La semana pasada, el director nacional de Epidemiología, Francisco Durán, negaba que hubiesen ocurrido muertes por esta u otra enfermedad viral.

En el Hospital Provincial Antonio Luaces Jarola, de Ciego de Ávila, "la sala miscelánea B, una sala que tiene como 14 o 15 cubículos, y tienen pacientes hasta en el pantry, que es mucho el abandono que tiene el sistema con el cubano", denunció el activista.

También se refirió a la falta de insumos y medicamentos en los centros de salud para lidiar con esta crisis.



"Yo cogí una molestia bastante grande cuando me ingresaron a mi sobrina, porque había que ponerle un suero, porque la niña había hecho unos cuantos vómitos y estaba medio deshidratada. Entonces, ¡que no haya una gránula de la medida para un niño! Tuvimos que, la familia, salir para la calle, entre todos poner dinero, comprarla, porque en la calle sí aparece", señaló.

Sobre los fallecimientos a causa de la crisis epidemiológica, dijo que "hace poco murió una joven de 20, 24 años, una niña como de 3 o 4 años, y hace una semana y algo que murió un hombre en el Central Venezuela, en el municipio de Venezuela. O sea, que sí ha habido muertes y casos críticos", concluyó Cervantes.

El peligro del dengue

Las autoridades de salud de Holguín, en el oriente de la isla, alertaron sobre la existencia de dengue y chikungunya en casi todos los municipios de la provincia.

Desde Velasco, el médico y líder opositor Eduardo Cardet advirtió sobre las dificultades para contener estas enfermedades provocadas por la picadura de mosquitos y jejenes.

"La gente se ha visto impotente ante esta realidad tan difícil, por el deterioro tan marcado de las condiciones higiénico sanitarias, la acumulación de basura, la falta de respuesta del régimen para el saneamiento, que es muy importante, que es vital en el control de los vectores, que en definitiva es la medida más importante para tener la enfermedad en un mínimo", dijo el Dr. Cardet.

El galeno explicó que en Cuba, como país subtropical, las condiciones son idóneas para el desarrollo del mosquito, que transmite estos virus. "Ahora hay una temporada de lluvia y eso incrementa, las posibilidades de la multiplicación del mosquito y, desgraciadamente, el número de casos va creciendo".

También se refirió a la falta de insumos para mantener aislados a los enfermos, desde un simple mosquitero, para evitar que los mosquitos sigan transmitiendo la enfermedad al sector sano de la población.



El doctor señaló que, en la provincia, el dengue hemorrágico ofrece complicaciones graves en medio de la crisis epidemiológica y, "desgraciadamente, se ha cobrado y se va a cobrar muchas vidas".

Los hospitales, añadió, no cuentan con los recursos médicos imprescindibles de laboratorio y de seguimiento para detectar a tiempo el dengue, y tratar la enfermedad "de manera enérgica y eficaz, para evitar la muerte y las complicaciones".

(Incluye reportes de Ariane González y Yolanda Huerga)