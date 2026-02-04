Human Rights Watch alerta sobre agravamiento de la crisis en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El Informe Mundial de Human Rights Watch (HRW) del año 2025 alerta sobre el agravamiento de la crisis económica en Cuba y el aumento de la represión ejercida por el régimen cubano contra la ciudadanía.

La organización internacional, al analizar el estado de los derechos humanos en el mundo, asegura, en el caso de Cuba, que la población se enfrenta a prolongados cortes de electricidad, en algunos lugares de hasta 20 horas al día, y a una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad.

"El gobierno continúa reprimiendo y castigando la disidencia y las críticas públicas. Cientos de críticos y manifestantes, entre ellos muchos participantes en las históricas manifestaciones de julio de 2021, siguen detenidos arbitrariamente. Siguen estallando protestas por los prolongados apagones, la escasez, el deterioro de las condiciones de vida y el fuerte aumento de los costos de Internet", indica el documento.

HRW destaca que los cubanos se mantienen huyendo del país en grandes números. "Según cifras del gobierno, el país ha perdido alrededor del 10 % de su población en los últimos años. Estudios independientes indican que la cifra real podría ser mayor".

Como parte del análisis de los acontecimientos ocurridos durante el año previo y la documentación de abusos, retrocesos y avances en más de 100 países, HRW denuncia que el régimen comunista detiene arbitrariamente, acosa e intimida a sus críticos, activistas independientes, periodistas y opositores políticos.

"Muchos han sido recluidos en régimen de incomunicación y algunos denuncian malos tratos", indica el informe.

Al mismo tiempo, la ONG con sede en Nueva York alerta que los críticos del gobierno "corren el riesgo de ser procesados penalmente y no se les garantiza el debido proceso, incluido el derecho a un juicio justo y público ante un tribunal independiente e imparcial. Los tribunales siguen estando subordinados al poder ejecutivo".

El documento asegura que las familias de los presos políticos se enfrentan al acoso del Estado y refiere a varios casos, en que los agentes de la seguridad del Estado intentaron disuadirlos de denunciar los abusos

El informe hace referencia a la liberación de 553 detenidos que tuvo lugar en enero de 2025 y recuerda que en abril, las autoridades volvieron a detener a José Daniel Ferrer, líder del movimiento opositor Unión Patriótica de Cuba, y a Félix Navarro, fundador del Partido Pedro Luis Boitel por la Democracia. En mayo, las autoridades volvieron a detener a Donaida Pérez Paseiro, presidenta de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba. Las ONG cubanas también informaron de la nueva detención de Jaime Alcide Firdó y Marlon Brando Díaz Oliva en abril y julio, respectivamente.

HRW recuerda la situación de los líderes del Movimiento San Isidro, los artistas Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes siguen en prisión.

En relación al sistema carcelario, la organización menciona las muertes bajo custodia, registradas por Cubalex y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y atribuidas a la falta de atención médica, la violencia, la negligencia y las condiciones inadecuadas de las prisiones.

En las cárceles las autoridades del Ministerio del Interior "han negado repetidamente la atención médica a los presos, los han sometido a condiciones de hacinamiento e insalubridad y no han garantizado un acceso adecuado a alimentos y agua, Las familias se enfrentan a restricciones en las visitas. Los detenidos no disponen de un mecanismo de denuncia eficaz para solicitar reparación por los abusos".

En este punto, HRW señala que La Habana se mantiene negando el acceso a las prisiones a los grupos cubanos e internacionales de derechos humanos.

Por otra parte, la entidad toma nota de la nueva ley del registro civil que permite el reconocimiento legal del género de las personas transgénero, pero señala que, en lugar de permitir la autoidentificación, las autoridades exigen a estas personas que se sometan a una evaluación por parte del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y del Ministerio de Salud Pública.

El reporte apunta al control estatal sobre todos los medios de comunicación, las restricciones al acceso a la información exterior y la censura a los críticos y periodistas independientes.

En este contexto, HRW recuerda que en mayo, el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, aumentó considerablemente los precios de Internet provocando 46 protestas en junio.

La Habana es parte de una red

La presentación del informe general sitúa a Cuba dentro de una red internacional informal de países (Corea del Norte, Irán, Venezuela, Myanmar, y Bielorrusia) que trabajan en forma concertada con Rusia y China.

"Estos líderes comparten muy poco en términos ideológicos, pero sí están alineados en el objetivo de socavar los derechos humanos y promover una agenda internacional regresiva", dice el informe.

HRW reconoce que las autoridades cubanas siguen utilizando el embargo estadounidense como pretexto para cometer abusos, al tiempo que critica este mecanismo de sanciones por considerar que "socava aún más el precario acceso a derechos económicos en el país".

Por otra parte, menciona la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo, la extensión de la lista de empresas cubanas con las que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones financieras, y las restricciones a los visados para Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios, debido a su rol en violaciones de derechos humanos.

La Unión Europea continuó con su política de “relaciones críticas pero constructivas” con el gobierno cubano, señaló el informe.