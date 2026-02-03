Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

La hija de un general castrista vive en Miami mientras sus nietos ostentan viajes y privilegios (VIDEO)

Los nietos del general Ulises Rosales del Toro disfrutando de uno de sus viajes a Varadero
Los nietos del general Ulises Rosales del Toro disfrutando de uno de sus viajes a Varadero

Sumario

  • Los cuatro hijos del general retirado Ulises Rosales del Toro, figura histórica del régimen cubano, llevan vidas marcadas por privilegios y acceso a recursos exclusivos, en contraste con la crisis que enfrenta la población.
  • Una de ellos, Alina Rosales Aguirreurreta, médico, llegó a EEUU en 2023 con visa de turismo y reside en Miami.
  • Los nietos del general exhiben viajes internacionales y ciudadanía europea.
Getting your Trinity Audio player ready...

Los cuatro hijos del general Ulises Rosales del Toro —histórico dirigente del régimen y figura clave de las Fuerzas Armadas— viven, según múltiples fuentes cercanas a la familia, una realidad de privilegios que contrasta con la crisis que padece el cubano de a pie: escasez crónica, apagones prolongados y un deterioro social acelerado.

Rosales del Toro, general de división de la reserva, fue jefe del Estado Mayor General de las FAR durante años y ocupó posiciones de alto rango en la estructura política del país. También fue ministro del Azúcar, ministro de la Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros, en una trayectoria asociada a la “vieja guardia” y a la lealtad histórica al poder.

Una hija en Miami tras entrar con visa de turismo

Una de sus hijas, Alina Rosales Aguirreurreta, llegó a Estados Unidos en 2023 con una visa de turismo B1/B2 emitida en La Habana y hoy reside en Miami, de acuerdo con fuentes familiares y del entorno cercano. La mujer —médico de profesión en Cuba, según esas fuentes— estaría a la espera de regularizar su estatus migratorio.

Martí Noticias realizó múltiples intentos de contacto con Alina Rosales Aguirreurreta sin obtener respuesta.

Negocios privados y vida entre Cuba y Cancún

Otra hija, Zulema Rosales Aguirreurreta, reside actualmente en Cancún y viaja con frecuencia a Cuba.

Zulema Rosales, hija del general Ulises Rosales, junto a su hijo y esposo en la Plaza de la Revolución.
Zulema Rosales, hija del general Ulises Rosales, junto a su hijo y esposo en la Plaza de la Revolución.

Fuentes cercanas aseguran que mantiene negocios en La Habana, incluyendo una guardería llamada “Dulces sueños” y considerada una de las más caras del exclusivo barrio de Kholy, en La Habana, y otros emprendimientos privados.

Uno de los hijos de Zulema, Raúl Ulises Castro Rosales, de 34 años y también con ciudadanía española, reside en Italia, donde se casó en una suntuosa boda de la quedaron registros públicos.

La hija colocada en el circuito de negocios de La Habana Vieja

En 2017, medios independientes reportaron que la arquitecta Perla Rosa Rosales Aguirreurreta, hija del general, fue designada como sucesora dentro del entramado de gestión patrimonial y empresarial vinculado a La Habana Vieja, en particular en la órbita de Habaguanex S.A., asociada durante años a Eusebio Leal.

Perla Rosa Rosales junto a su esposo e hijos en Cuba.
Perla Rosa Rosales junto a su esposo e hijos en Cuba.

Rosales Aguirreurreta es descrita públicamente como una funcionaria con acceso directo a la economía en divisas que rodea el sector patrimonial y turístico, mientras en redes sociales mantiene un discurso de defensa del sistema. La actividad y los viajes de su círculo familiar también han quedado reflejados en publicaciones digitales consultadas por Martí Noticias.

El hijo militar y la trama Palco: residencias, rotaciones y acceso a propiedades exclusivas

El único hijo varón, Carlos Ulises Rosales Aguirreurreta, tiene un perfil de baja exposición pública, con trayectoria vinculada al estamento militar.

El foco, sin embargo, recae en su núcleo familiar. Marilyn Pérez Medina, esposa de Carlos Ulises, está vinculada a la administración residencial de inmuebles asociados al sistema de alojamiento y arrendamiento corporativo del Estado. En redes sociales existe al menos un video promocional donde aparece identificada como administradora de un residencial, difundido por una cuenta vinculada al sector inmobiliario.

Según testimonios recogidos por Martí Noticias, su cargo facilita acceso a penthouses y residencias exclusivas usadas para renta a extranjeros en Cuba y para alojamiento de personal con privilegios, bajo un esquema en el que la familia “rota” de vivienda periódicamente, cada dos años.

Ese tipo de acceso ocurre en un ecosistema donde empresas del grupo Palco y sus inmobiliarias han sido señaladas por medios independientes como parte de la estructura que opera en divisas y que ha incrementado cobros en dólares en sus servicios de arrendamiento.

Nietos viajeros: ciudadanía europea y huellas digitales

La hija de este matrimonio, Daniela Rosales Pérez, exhibió durante años —según capturas y revisión de perfiles consultados por Martí Noticias— un patrón de viajes y consumo que contrasta con la precariedad generalizada en la isla. Amigos de la joven afirman que ella y un hermano tendrían ciudadanía europea, utilizada para viajar con mayor facilidad, y que una parte de esas publicaciones habría sido eliminada tras advertencias internas.

Perla Rosa Rosales junto a su esposo e hijos en Rusia.
Perla Rosa Rosales junto a su esposo e hijos en Rusia.

De acuerdo con el testimonio, durante el verano de 2021 —mientras Cuba atravesaba una etapa de tensión social— la joven habría realizado una gira por varios países de Europa, dejando evidencias en redes. Parte de ese contenido, sostienen las fuentes, desapareció posteriormente, aunque aún quedan rastros digitales a los que esta redacción ha tenido acceso.

“En un país donde el Estado exige “resistencia” y “austeridad” a la mayoría la élite no se aprieta el cinturón”, dijo el investigador Luis Domínguez, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

“Se mudan de residencias privilegiadas, acceden a servicios impensables para el ciudadano común y —cuando conviene— hasta encuentran refugio en el país que el discurso oficial presenta como enemigo”, agregó.


  • 16x9 Image

    Mario J. Pentón

    Mario J. Pentón es un periodista multimedios de Martí Noticias. Egresado de la Universidad de Cienfuegos en la carrera de Comunicaciones, se inició como corresponsal del diario independiente 14ymedio y luego en los diarios el Nuevo Herald y el Miami Herald. En los Estados Unidos también ejerció como reportero de América TeVé, canal 41 de Miami, y conductor radial en América Radio. Su trabajo en temas de inmigración y asuntos sobre Cuba le ha ganado una fiel audiencia en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores. 

Foro

XS
SM
MD
LG