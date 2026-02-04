15 días sin agua: El drama de los barrios habaneros atrapados entre apagones y tuberías rotas

Getting your Trinity Audio player ready...

Las interrupciones en el servicio de agua potable en La Habana superan las dos semanas en algunos municipios, en medio de una crisis generalizada y prolongados apagones en todo el país.

Yoel Parsons, vecino de Guanabacoa, explicó a Martí Noticias que el principal inconveniente es la coincidencia de los ciclos de bombeo con los horarios de apagones.

"No hay luz en 12 horas y el agua la ponen un día si y un día no pero cuando coincide, estamos más de una semana, o más de siete turnos, sin agua”.

Otro problema es la conexión de residentes directamente a la conductora principal. Parsons indica que directivos locales han permitido estas conexiones independientes ante la escasez, lo cual reduce aún más la presión que debe llegar al resto.

Reportes en redes sociales confirman que en el reparto Mañana, en Guanabacoa, el servicio no se dio por falta de coordinación entre la empresa eléctrica y Aguas de La Habana, mientras que en Santa Amalia y Tamarindo, en 10 de Octubre las interrupciones oscilan entre cuatro ciclos y 15 días por fallos eléctricos o roturas.

Recientemente, la empresa estatal Aguas de La Habana reconoció averías en el sistema de Palatino que afectan a los municipios de Plaza, Cerro y Diez de Octubre. El Acueducto de Albear, inaugurado en 1893, fue diseñado para abastecer a la ciudad por gravedad. Actualmente, con una población superior a los 2 millones de habitantes, más del 90% del suministro depende de bombeo eléctrico desde sistemas como Cuenca Sur, Ariguanabo y El Gato.



Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y Aguas de La Habana, se estima que entre el 40% y el 45% del agua bombeada se pierde por el estado de las conductoras y redes de distribución.

Residentes de Diez de Octubre, como la activista Dunia Medina, describen la situación derivada de las roturas en zonas como Juan Delgado: “No ha caído agua para que las cisternas se llenen. Llevamos ya 4 o 5 días sin agua. Hay muchas roturas", dijo.

"Es lo primordiar en una casa, para la higiene para todo. Es demasiado crítica la situación porque es todo”, agregó.