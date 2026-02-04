Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:

Audiovisuales Martí

Info Martí | Cuba: ¿opción cero?

Info Martí | Cuba: ¿opción cero?
Embed
Info Martí | Cuba: ¿opción cero?

No media source currently available

0:00 0:03:02 0:00
Enlace directo

La crisis interna se acentúa, el vicecanciller castrista en entrevista con EFE, dijo que las opciones son limitadas, habló de un proceso de reorganización. Una especie de plan de contingencia, que analistas dicen que es un periodo especial más agudo, una “opción cero” con otro nombre.

Foro

Relacionados

Episodios

Vea todos los episodios
Ver Programas de TV Escuchar Programas de Radio
XS
SM
MD
LG