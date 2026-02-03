Destapamos la vida de lujo de hijos y nietos de un general castrista que pide más sacrificio a Cuba
¿Qué defienden los que defienden al castrismo? Explosiva revelación hoy en #CubaAlDía. Mientras el régimen exige sacrificio y resistencia al cubano de a pie, la élite del poder vive otra realidad. Hoy revelamos el caso de la familia del general Ulises Rosales del Toro, figura clave de las FAR.
febrero 02, 2026
Cuba al Día con Miguel Cossio y María Werlau
enero 26, 2026
Cuba al Día con Julio LLopiz Casal y Hamlet Lavastida
enero 21, 2026
Por qué el régimen está cerrando aún más las puertas
