Destapamos la vida de lujo de hijos y nietos de un general castrista que pide más sacrificio a Cuba

¿Qué defienden los que defienden al castrismo? Explosiva revelación hoy en #CubaAlDía. Mientras el régimen exige sacrificio y resistencia al cubano de a pie, la élite del poder vive otra realidad. Hoy revelamos el caso de la familia del general Ulises Rosales del Toro, figura clave de las FAR.

