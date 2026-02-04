México se ofrece como mediador en negociaciones entre Cuba y EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, se ofreció para acoger una eventual mesa de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Durante su habitual conferencia de prensa diaria, Sheinbaum aseguró que su país está dispuesto a “poner la mesa” para que Washington y La Habana se sienten a tratar de limar asperezas.

“Eso depende de Cuba y de Estados Unidos. Cuba es un país soberano, independiente. Estados Unidos también. México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto. En muchos momentos de su historia. Y este no es la excepción”, aseguró Sheinbaum a los medios.

El ofrecimiento de la mandataria mexicana llega en momentos en que la isla se enfrenta a un posible colapso energético, ante la falta de combustible, tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense, y las presiones de Washington para frenar los envíos de petróleo desde el país azteca.

Durante la conferencia, una periodista cuestionó el apoyo que ha manifestado Sheinbaum a Cuba en reiteradas ocasiones y alegó la falta de transparencia del régimen, a lo que la mandataria respondió:

“Esa es tu opinión. Hay otras opiniones distintas y las respetamos mucho. En México, la gente puede tener distintas opiniones. Se puede apoyar o no al régimen cubano, pero el pueblo cubano es el pueblo cubano y México no abandona a nadie”, señaló Sheinbaum.

El pasado viernes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que declaró a Cuba un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y amenazó con imponer aranceles a aquellos países que distribuyan crudo a la isla.

Ante esa posibilidad que podría afectar los intercambios comerciales entre México y Estados Unidos, Sheinbaum dijo recientemente que “tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país, en términos de los aranceles, y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación y el diálogo”.

“El envío de petróleo a Cuba se resolverá por la vía diplomática, mientras tanto, se enviarán otros productos fundamentales a la isla”, dijo la cancillería mexicana el domingo 1 de febrero en un comunicado publicado en la red social X.

Trump ha asegurado en los últimos días que ya se iniciaron contactos con la parte cubana para una negociación que conduzca al fin de la dictadura.

Pero, por otro lado, altos funcionarios del régimen aseguran que dichas conversaciones no están ocurriendo. La Habana descartó realizar reformas políticas y económicas, así como excarcelaciones de presos políticos en un eventual diálogo con Washington.

En una entrevista con la agencia española EFE, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío afirmó además que en los próximos días se anunciará un plan de contingencia, aunque sin entrar en detalles.

“Será un proceso de reorganización que será muy difícil para la población en su conjunto”, adelantó el diplomático.