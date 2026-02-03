Régimen de Cuba descarta reformas y excarcelaciones y anuncia "difícil" plan de contingencia

Getting your Trinity Audio player ready...

El régimen comunista de Cuba descarta que conceda reformas políticas y excarcelaciones en una eventual negociación con Estados Unidos, según anticipó el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, este martes en una entrevista con EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración está negociando "con los líderes cubanos", luego que la presión sobre la flota fantasma de Venezuela y la orden ejecutiva firmada por él la semana pasada cerrara al régimen toda posibilidad de acceder al petróleo.

“No están recibiendo dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo", aseguró Trump, quien se ha mostrado confiado en la posibilidad de "llegar a un acuerdo con Cuba".

El funcionario cubano indicó a la agencia española que La Habana no haría reformas políticas o económicas, de sentarse a la mesa con los estadounidenses.

"Hemos intercambiado mensajes y el Gobierno de Estados Unidos conoce perfectamente bien cuál es la posición de Cuba en disposición a sostener un diálogo y no lo ha rechazado", afirmó De Cossío.

El diplomático negó que en estos momentos haya terceros mediando entre La Habana y Washington.

En cuanto a la posibilidad de excarcelaciones de presos políticos, como se han dado en Venezuela, declaró: "No vemos razón, no vemos qué vínculo tiene un tema (bloqueo petrolero) con el otro (presos). No tenemos intención de hablar sobre eso, no es parte del diálogo bilateral entre dos países".

De Cossío dijo en la entrevista que en los próximos días se comunicará a la población un plan de contingencia. "No es algo sencillo, es algo difícil para la gestión del Gobierno y es algo muy difícil para la población en su conjunto", adelantó.



