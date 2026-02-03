Donald Trump: “Estamos tratando con los líderes cubanos en este momento”

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su administración está negociando con líderes del régimen de La Habana.

“Estamos tratando con los líderes cubanos en este momento”, aseguró.

Cuba ha perdido el apoyo financiero y energético de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. La semana pasada el presidente firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles adicionales a los países que vendan petróleo a Cuba.

“No están recibiendo dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo", comentó.

Durante su intervención, Trump también se refirió al exilio cubano. “Me gustaría ocuparme de la gente que vino desde Cuba, los que huyeron en balsas atravesando aguas llenas de tiburones".

"Muchos querrían volver, al menos para visitar a sus familiares. Y creo que estamos muy cerca de lograrlo”, dijo.

En una entrevista con la agencia AP, el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío, aseguró que La Habana y Washington no tienen actualmente "una mesa de diálogo". No obstante, aclaró que están dispuestos “a mantener ese diálogo informal”.

Las tensiones con Cuba aumentaron tras el operativo militar en Caracas y en los últimos días el presidente ha insistido en las conversaciones con la isla.

El domingo, durante una entrevista con la cadena Fox, dijo que "Cuba es una nación fallida, lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para apuntalarla".

"Así que estamos hablando con las personas más importantes de Cuba", aseguró desde su residencia en Mar-A-Lago, en Palm Beach, Florida.

Analistas consideran que Cuba tiene petróleo apenas para unas tres semanas, si se mantienen los niveles actuales de demanda y producción nacional.

La publicación especializada Financial Times (FT), hizo esa estimación a partir de datos de la empresa Kpler que rastrea en tiempo real el movimiento de buques, cargas, inventarios, almacenamiento y transacciones de petróleo/crudo, gas natural/LNG, productos refinados, energía eléctrica entre otros,

"Podemos decir que Cuba puede funcionar durante 15 a 20 días", explicó Victoria Grabenwöger, analista de investigación. Jorge Piñón, experto en petróleo de la Universidad de Texas, apuntó por su parte que La Habana "tienen una crisis importante entre manos"de no llegar más entregas en los próximos días.