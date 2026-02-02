Aumentan las apuestas sobre salida de Díaz-Canel del poder en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

Las probabilidades de que Miguel Díaz Canel salga del poder en Cuba antes de fin de año han aumentado en un ocho por ciento en la última semana, según la plataforma de predicción de mercados en línea Kalshi.

El pasado 27 de enero, los augurios de una salida de Díaz Canel antes del 1 de septiembre estaban en un 45%, mientras que este 2 de febrero se dispararon hasta el 53%.

Para las predicciones sobre el caso cubano y el gobernante desiignado, Kalshi consultó fuentes de The New York Times, Associated Press, Reuters, Axios, Politico, Semafor, The Information, The Washington Post, The Wall Street Journal, ABC, CBS, CNN, Fox News y MSNBC.

Las apuestas se basan en la complejísima situación que vive Cuba, con prolongados apagones que mantienen prácticamente paralizado el país, y el fin del flujo de petróleo desde Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro en Caracas en pasado 3 de enero.

Según analistas, la isla tiene reservas de crudo para apenas un mes, lo que podría producir un colapso total del país.

El presidente Donald Trump ha instado a las autoridades de la dictadura cubana a negociar una salida “antes de que sea demasiado tarde” y aseguró que ya han comenzado contactos con La Habana, aunque las principales figuras del régimen insisten en desmentir la existencia de esas supuestas conversaciones.

Kalshi, una plataforma estadounidense enfocada principalmente en apuestas deportivas, también se utiliza para predecir eventos futuros, incluidos indicadores económicos, meteorología, acontecimientos culturales y política.

Polymarket, un sitio de predicciones de mercado sitúa en un 40 por ciento de probabilidades de que la salida de Díaz Canel se produzca antes del 1 de junio. Las apuestas suben hasta el 65 por ciento, si se toma el 31 de diciembre del 2026 como fecha de referencia.