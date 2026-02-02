Lavrov dice que Rusia seguirá apoyando a La Habana en medio de tensiones con EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov, un viejo aliado del régimen de La Habana, dijo el lunes que Rusia seguiría brindando a la isla "el apoyo político y material necesario".

Este lunes, Lavrov conversó con el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, para tratar "la cooperación bilateral y de la agenda internacional", según la nota oficial de la parte rusa, que calificó de "inaceptable" la presión económica y militar sobre La Habana, incluida la interrupción del suministro de petróleo.

Varios funcionarios rusos han criticado la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la pasada semana firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles adicionales a los países que vendan petróleo a Cuba.

Uno de ellos, fue el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, quien aseguró el viernes que Cuba no enfrentará una “traición interna” como la de Venezuela.

En Caracas “sin duda tuvo lugar una traición”, con segmentos del aparato de poder que actuaron en contra de la dirigencia, “en Cuba eso no funcionará”, dijo en declaraciones a la televisión estatal rusa.

Aunque La Habana también niega "conversaciones" con EEUU, Trump reiteró hoy que estaban "negociando con los líderes cubanos ahora mismo".

"No reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es un país fallido. México va a dejar de enviarles petróleo", aseguró el presidente.

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba aumentaron tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

La última visita oficial de Lavrov a Cuba fue en 2024. Según el sitio de la Presidencia, se trataba de la novena desde que asumió el cargo de canciller en 2004.

El ministro ruso del Interior, Vladimir Kolokoltsev, viajó recientemente a La Habana para reunirse con el presidente Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Fue la primera visita de un alto cargo ruso a Cuba desde el 3 de enero.





En ese momento el Departamento de Estado dijo a Martí Noticias que estos "son movimientos de interés para la Seguridad Nacional de EEUU", y que un requisito crucial para la administración Trump es que la isla cuente con un gobierno democrático, "que se niegue a albergar los servicios militares y de inteligencia de nuestros adversarios".

Moscú y La Habana mantienen viva una alianza de décadas. En 2023, firmaron un programa de cooperación económica hasta 2030, con 55 proyectos valorados en 4 mil millones de dólares.