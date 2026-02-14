"Que no lo dejen morir en una mazmorra de los Castros", ruega hermana de opositor en huelga de hambre





El opositor Roilán Álvarez Rensoler cumplió el viernes 14 días en huelga de hambre tras su detención a finales de enero. El arresto se produjo en relación con la aparición de carteles antigubernamentales en varias localidades de la provincia de Holguín.

Arianna Álvarez Rensoler declaró a Radio Martí que, tras tres días de solicitar una fe de vida de su hermano, las autoridades le permitieron verlo en la Unidad de Operaciones Policiales de Holguín conocida por Pedernales. Según su testimonio, Álvarez Rensoler presenta un marcado deterioro.

"Dicen ellos que acá desde la provincia de Holguín se vinieron haciendo propagandas en contra de, como le dicen ellos, la Constitución. Mi hermano fue apresado el día 30 del pasado mes de enero y desde ese día se encuentra en esa unidad de operaciones, en ese centro de tortura, donde, después de yo exigir tres días frente a la unidad de operaciones para que se me diese fe de vida de mi hermano, después de esos tres días de exigir fe de vida de él, me dieron una pequeña visita por cinco minutos", explicó.

"En esa visita pude ver a mi hermano en una condición pésima. Mi hermano está muriendo porque yo he estado al frente de otras huelgas que mi hermano ha hecho, una de 45 días y otra de 30 días, y cuando mi hermano se me entregó no tenía el deterioro que tiene ahora en tan solo 14 días. Es decir, que ahora está más deteriorado a pesar de ser menos días", declaró.

"Yo le pido a Dios, de todo corazón, le pido así al mundo, y a todos aquellos que podamos abogar por una Cuba libre, porque no haya más tortura, porque no haya más maltratos. Yo le pido a Dios, de todo corazón, que pidamos libertad y que no dejen morir a mi hermano en una mazmorra de los Castros", concluyó la señora.

Álvarez Rensoler junto a Dariel Calderín Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordán Méndez Martínez fueron detenidos entre el 29 y 30 de enero en el municipio de Mella, Santiago de Cuba.

"La policía política los acusa de ser los autores de grafitis que aparecieron en las regiones de Birán, Marcané, Cueto y Alto Cedro, y también de haber manchado una valla con el rostro de Fidel Castro en su pueblo natal, Birán", dijo a Martí Noticias el líder de la Unión Patriótica de Cuba y exprisionero político José Daniel Ferrer, exiliado en Estados Unidos.