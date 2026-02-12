Detienen a cuatro activistas de UNPACU en Holguín por grafitis antigubernamentales

Getting your Trinity Audio player ready...

Cuatro miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) están detenidos desde fines de enero en el centro de investigación penal de Holguín bajo acusaciones de pintar grafitis antigubernamentales en diversas localidades de esa provincia.

“Roilán Álvarez Rensoler, Dariel Calderín Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordán Méndez Martínez, todos de Mella, Santiago de Cuba, fueron detenidos entre el 29 y 30 de enero pasado y les acusa la policía política de ser los autores de grafitis que aparecieron en las regiones de Birán, Marcané, Cueto y Alto Cedro, y también de haber manchado una valla con el rostro de Fidel Castro en su pueblo natal”, Birán, dijo a Martí Noticias el líder de la organización y exprisionero político José Daniel Ferrer, exiliado en Estados Unidos.

Los grafitis y carteles antigubernamentales han aumentado significativamente en la isla, reflejando el creciente descontento popular y disenso contra el régimen. Estas acciones, que incluyen mensajes de "Libertad", "Abajo la dictadura" y críticas a gobernantes como Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, ocurren en medio de una severa crisis económica y apagones prolongados.

Organizaciones opositoras, como la UNPACU, promueven este tipo de resistencia ciudadana, para evidenciar el deterioro en el ya ilegítimo gobierno cubano.

Al menos uno de los cuatro activistas arrestados, Álvarez Rensoler, estaría en huelga de hambre en la unidad policial conocida como Órgano de Investigación Criminal y Operaciones del MININT (Ministerio del Interior), al que la población holguinera llama “Todo el mundo canta”, en alusión a los maltratos y torturas que allí se producen contra los detenidos.

Arianna Álvarez Rensoler se presentó en el establecimiento de detención para exigir “Fe de vida” de su hermano Roilán, pero hasta el momento no ha obtenido respuestas de la oficialidad, relató Ferrer.