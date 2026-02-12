Enlaces de accesibilidad

Detienen a cuatro activistas de UNPACU en Holguín por grafitis antigubernamentales

Roilán Álvarez Rensoler, activista de la Unión Patriótica de Cuba.
  • Cuatro miembros de la UNPACU fueron detenidos a finales de enero en Holguín, acusados de realizar grafitis antigubernamentales en varias localidades.
  • Los arrestados son acusados por la policía política de pintar mensajes críticos al régimen y dañar una valla con la imagen de Fidel Castro en su localidad natal.
  • Uno de los detenidos estaría en huelga de hambre, mientras crece en la isla la protesta gráfica contra el gobierno en medio de la crisis general.
Cuatro miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) están detenidos desde fines de enero en el centro de investigación penal de Holguín bajo acusaciones de pintar grafitis antigubernamentales en diversas localidades de esa provincia.

“Roilán Álvarez Rensoler, Dariel Calderín Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordán Méndez Martínez, todos de Mella, Santiago de Cuba, fueron detenidos entre el 29 y 30 de enero pasado y les acusa la policía política de ser los autores de grafitis que aparecieron en las regiones de Birán, Marcané, Cueto y Alto Cedro, y también de haber manchado una valla con el rostro de Fidel Castro en su pueblo natal”, Birán, dijo a Martí Noticias el líder de la organización y exprisionero político José Daniel Ferrer, exiliado en Estados Unidos.

Los grafitis y carteles antigubernamentales han aumentado significativamente en la isla, reflejando el creciente descontento popular y disenso contra el régimen. Estas acciones, que incluyen mensajes de "Libertad", "Abajo la dictadura" y críticas a gobernantes como Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, ocurren en medio de una severa crisis económica y apagones prolongados.

Organizaciones opositoras, como la UNPACU, promueven este tipo de resistencia ciudadana, para evidenciar el deterioro en el ya ilegítimo gobierno cubano.

Al menos uno de los cuatro activistas arrestados, Álvarez Rensoler, estaría en huelga de hambre en la unidad policial conocida como Órgano de Investigación Criminal y Operaciones del MININT (Ministerio del Interior), al que la población holguinera llama “Todo el mundo canta”, en alusión a los maltratos y torturas que allí se producen contra los detenidos.

Arianna Álvarez Rensoler se presentó en el establecimiento de detención para exigir “Fe de vida” de su hermano Roilán, pero hasta el momento no ha obtenido respuestas de la oficialidad, relató Ferrer.

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

