Aumentan los grafitis, carteles y otras acciones de rebeldía contra la dictadura cubana (VIDEO)

En los últimos días se ha registrado un incremento de grafitis y carteles con frases antigubernamentales en distintos puntos de Cuba, una señal del creciente clima de rebeldía y disenso que se expresa desde el interior de la isla.

Organizaciones opositoras sostienen que estas acciones son expresiones coordinadas del rechazo popular al Gobierno. En ese contexto, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), liderada por José Daniel Ferrer, ha convocado públicamente a traves de las redes sociales a los ciudadanos a manifestar su inconformidad y a continuar las acciones cívicas contra la dictadura, reforzando un escenario de mayor activismo político dentro del país.

“La mejor manera en que un pueblo puede demostrar su deseo de vivir en libertad, democracia y con pleno respeto a los derechos humanos es —según José Daniel Ferrer— a través de una lucha firme, valiente y comprometida”, expresó el líder de UNPACU en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Ferrer señaló que existen múltiples formas de resistencia cívica que pueden realizarse con un riesgo mínimo frente a la represión, entre ellas los grafitis y mensajes públicos a favor de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la liberación de los presos políticos, así como expresiones de rechazo a la tiranía, al hambre, la miseria y los abusos del régimen.

En su mensaje, subrayó que los apagones masivos y prolongados que afectan a toda la isla constituyen un momento propicio para que estas expresiones se multipliquen en todo el país, desde Guantánamo hasta Pinar del Río. También mencionó otras acciones cívicas como cacerolazos y manifestaciones breves y espontáneas.

De acuerdo con Ferrer, la acumulación de acciones diarias de protesta permitiría construir el camino hacia manifestaciones más amplias, organizadas y coordinadas a nivel nacional, capaces de conducir al fin de la opresión y de la crisis que afecta al pueblo cubano.

El mensaje fue acompañado por la frase “Cubano, pinta tu cartel” y concluyó con un llamado a construir “la Cuba con todos y para el bien de todos”, inspirado en el ideario de José Martí.

Por su parte, el movimiento Cuba Primero afirma que desde hace dos años mantiene una estrategia sostenida de rebeldía civil dentro de la isla. Así lo explicó a Martí Noticias Armando Labrador, fundador de la organización.

“Desde hace más de dos años, Cuba Primero impulsa la rebeldía nacional a través de acciones diarias dentro de la isla. En ese período hemos logrado documentar más de 2.000 acciones, evidencia concreta de una resistencia constante y organizada. Solo en la última semana de diciembre registramos y difundimos, a través de nuestra plataforma, más de 100 acciones.

Creemos firmemente que la rebeldía es el camino, la única vía real para poner fin a la dictadura. Noche tras noche, de manera ininterrumpida durante dos años, los miembros de Cuba Primero han llevado a cabo acciones dentro de Cuba. Una de las más visibles recientemente ha sido la imagen tomada en el Malecón de La Habana, donde se colocó el mensaje ‘Cuba para la calle’.

Este trabajo se realiza a pesar de la represión y la vigilancia constante. Es un esfuerzo diario, sostenido, extremadamente difícil. Cada noche hay requisas, revisiones, persecución; nuestros miembros están bajo permanente hostigamiento. Durante estos dos años ha sido, además, un trabajo continuo de inteligencia y coordinación.

Sabemos que ellos nos observan, pero también tienen que saber que nosotros estamos ahí. Estamos convencidos de que vale la pena, de que este es el camino correcto, porque la rebeldía nacional es la única que puede conducirnos a la libertad.

Con estas acciones también buscamos que la comunidad internacional, y en particular la presidencia de Donald Trump y el senador Marco Rubio, vean con claridad que en Cuba hay un pueblo que quiere ser libre. Por eso seguimos, y seguiremos, llevando a cabo acciones dentro de la isla noche tras noche”.

Las consignas visibles en fachadas y espacios residenciales se suman así a una ola creciente de protestas que continúan expandiéndose pese al fuerte despliegue de vigilancia y la criminalización de cualquier forma de disenso. El aumento de estas expresiones confirma que el descontento social persiste y se expande, consolidándose como una de las principales formas de expresión política en un país sin espacios legales para la disidencia.