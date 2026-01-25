Campaña por la amnistía en Cuba busca liberar a más de mil presos políticos

Getting your Trinity Audio player ready...

La petición de amnistía para los presos políticos en Cuba se ha fortalecido con el lanzamiento, este mes de enero, de una carta que aspira a recoger 10 mil firmas y entregarlas al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y a todos los diputados, con el objetivo de que instrumenten una ley para ese efecto.

Para fundamentar su reclamo, la misiva recuerda que la Ley No. 131 del 2019 “otorga a los diputados la potestad para proponer proyectos de ley”, y a los ciudadanos el derecho de presentar peticiones, aunque aclara que “no es común que esta prerrogativa se ejerza por los diputados”.

Impulsada por defensores de los derechos humanos, la carta en la que se reclama la liberación de los detenidos por motivos políticos, también es una forma de abogar por la despenalización del disenso.

“Esto significa el reconocimiento de que han sido injustas y desmedidas las condenas a cientos de personas por expresar inconformidad, disenso, ansias de libertad y voluntad de cambio democrático de forma pública, ya sea en las redes sociales, en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, así como en actos de protesta colectivos o individuales que precedieron y prosiguieron a esa fecha”, destacan los signatarios.

“Un nutrido grupo de la sociedad civil cubana sin tendencias políticas dominantes, un grupo variopinto, en representación de todo el pueblo cubano que reclama la libertad de los presos políticos, hemos lanzado una campaña a favor de la amnistía”, indicó la historiadora y antropóloga Jenny Pantoja, una de las promotoras de la solicitud que ya alcanza casi dos mil firmas.

“Es una campaña para, en algún momento, presentar la petición de Ley de Amnistía a la Asamblea Nacional, que es el único recurso legal que tenemos ante el gobierno para tramitar la libertad de los presos políticos”.

Tras agotar las vías estipuladas por el Ministerio de Justicia (MINJUS) para hacer valer la justicia para los sancionados por acciones con carácter político, “en un país donde se prohíbe la abogacía independiente”, los firmantes acuden a los diputados nacionales para que se implementen los procedimientos para la redacción de una Ley de Amnistía.

La ciudadanía cubana puede solicitar la redacción de una ley a la Asamblea Nacional cuando se agrupan un mínimo de diez mil electores, con su correspondiente número de identidad.

“Entendemos que hay que agotar todos los recursos, el dominio de la opinión pública, el dominio a través de las redes, la expresión de la libertad, tanto en espacios públicos como privados; y el recurso legal de la amnistía, que es el único que libera totalmente y otorga liberación incondicional a cualquier convicto. Es el recurso apropiado; no la excarcelación ni el indulto, para solicitar que se haga justicia con referencia a los presos políticos”, apuntó la intelectual.

De acuerdo a la organización Prisoners Defenders, Cuba acumula una cifra superior a mil presos políticos, recluidos en circunstancias deplorables, sin alimentación ni higiene apropiadas, sin acceso a agua potable y sin atención médica adecuada.

El pasado jueves se registró el fallecimiento de otro preso político, Lázaro García Ríos, debido al deterioro de su salud por las pésimas condiciones de encarcelamiento.

En 2022, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba comenzó una recogida de firmas y adelantó un proyecto de ley de Amnistía que fue desestimado por los representantes parlamentarios cubanos.

También en enero de 2026, cuando se cumplió un año de un proceso de "excarcelaciones selectivas" convenido por Miguel Díaz- Canel con el Vaticano, Amnistía Internacional emitió un comunicado urgente en el que cuestionó que las salidas anticipadas de alrededor de 211 presos políticos en 2025 carecieron de criterios claros.

Las autoridades cubanas han explicado que las excarcelaciones previas no constituyeron una "amnistía", sino beneficios penales revocables, resaltando que en el país no existen presos políticos y que los detenidos son reos comunes.