Denuncian arrestos en Cuba por grafitis antigubernamentales (VIDEO)

Al menos cinco personas han sido detenidas en Cuba acusados de la autoría de grafitis antigubernamentales en las calles de Las Tunas y Santiago, denunció en redes sociales el líder opositor José Daniel Ferrer.

El fundador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en exilio forzoso en EEUU, informó que el activista Liusban John Utra lleva más de una semana detenido en la Unidad de Operaciones Policiales de Las Tunas. Se le acusa de "poner grafitis a favor de los presos políticos y en contra de la tiranía", dijo.

Mientras, en Santiago de Cuba, Josefina Reyes Londres y otras tres personas no identificadas, sin afiliación opositora conocida, fueron detenidas la semana pasada por acusaciones similares.

"No son opositores, son simples santiagueros cansados del hambre, de la opresión y la miseria", subrayó Ferrer.

En una serie de videos posteados en su cuenta de Facebook, el opositor aseguró que, "cuantas más personas detienen (...), más grafitis aparecen por toda Cuba con las siglas DH (Derechos Humanos), CD (Cuba Decide), UNPACU, y también frases como ¡Abajo la tiranía! ¡Abajo el hambre, abajo la miseria! ¡Libertad para los presos políticos! y ¡Libertad para Yosvany Rosell!" García Caso, el preso del 11J que cumple este domingo 39 días en huelga de hambre.

"Vamos a llenar a Cuba de grafitis", afirmó Ferrer.

Estas acciones ciudadanas forman parte de una campaña organizada por varias organizaciones opositoras que aboga por la liberación de todos los presos políticos en la isla, la restauración de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libertad del pueblo cubano, explicó el líder de UNPACU.

La semana pasada, Ferrer lanzó un llamado a los cubanos dentro y fuera de la isla para convertir el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en una jornada global de denuncia, resistencia cívica y reclamo de libertades fundamentales. El opositor propuso acciones pacíficas dentro de Cuba, como grafitis, cacerolazos y manifestaciones relámpago, y pidió a la diáspora organizar manifestaciones internacionales.