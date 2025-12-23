Injustamente detenido: EEUU denuncia la situación del preso político cubano Aníbal Yasel Palau

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos denunció la situación del preso político cubano Aníbal Yasel Palau Jacinto, manifestante del 11 de julio de 2021 condenado a cinco años de cárcel.

En una declaración, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental señaló que Palau Jacinto inició una huelga de hambre el 5 de noviembre “para protestar contra los brutales abusos del régimen de Díaz-Canel/Castro”, incluidos “robos y palizas por parte de los guardias de la prisión”.

"Encarcelado por participar en las manifestaciones del 11 de julio (de 2021), soporta el confinamiento en solitario y la falta de tratamiento médico para sus condiciones", precisaron.

Washington añadió que mientras "el régimen presume de sus relucientes hoteles vacíos, sus presos políticos se pudren en las celdas de las cárceles".

Palau Jacinto fue condenado por su participación en las manifestaciones en el municipio de Güines, provincia de Mayabeque. Le restan ocho meses para completar la pena, pero su madre sostiene que las autoridades intentan complicar su situación legal para prolongar su encarcelamiento.

El preso político fue incluido en la campaña Injustamente Detenido, mediante la cual el Departamento de Estado ha realizado llamados públicos a favor de presos políticos cubanos, entre ellos el opositor Félix Navarro, el músico contestatario Maykel Osorbo y las activistas Saylí Navarro y Sissi Abascal, entre otros.

El más reciente fue el caso del activista Daniel Alfaro Frías, condenado a nueve años de prisión. “Su delito fue oponerse pacíficamente a la intimidación que lleva a cabo el régimen”, indicaron.