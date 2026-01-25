CIDH otorga medidas cautelares a preso político cubano Duannis León Taboada y a su madre

Getting your Trinity Audio player ready...

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio del preso político cubano Duannis Dabel León Taboada, quien estaría en huelga de hambre desde hace más de una semana, y de su madre, Yenisey Taboada Ortíz.



La decisión, adoptada en la resolución 5/2026 del organismo, considera que León Taboada y su madre se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en la isla.



León Taboada fue encarcelado en el Combinado del Este el 16 de julio de 2021, tras su participación en las protestas ocurridas cinco días antes, el 11J.

En prisión, habría sido objeto de hechos de violencia, falta de atención médica y condiciones precarias de detención, mientras que su madre estaría recibiendo amenazas por parte de agentes de la Seguridad del Estado.



En julio de 2025, tras cumplirse más de cuatro años de su encarcelamiento, se declaró en huelga de hambre para reclamar libertad y justicia.



Durante los primeros tres días, el prisionero político no ingirió alimentos ni agua, y las autoridades del penal se negaron a brindarle atención médica, a pesar de que padece una afección renal de nacimiento.



Al otorgar las medidas cautelares, la CIDH valoró que, en la medida en que León Taboada continúe bajo custodia del régimen en las condiciones descriptas, las mismas son susceptibles de continuar y agravarse con el tiempo.



La Comisión expresó su preocupación al no disponer de información sobre atenciones médicas inmediatas o intervenciones que pudieran revertir el deterioro de salud señalado.



Las autoridades del régimen no proporcionaron información al respecto a la CIDH.



En el caso de Yenisey Taboada Ortíz, se observó que las amenazas hacia ella por funcionarios estatales evidencian una situación de riesgo que podría materializarse en cualquier momento bajo el actual contexto del país.



Bajo esas circunstancias, con base en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de León Taboada y Taboada Ortíz.



Asimismo, la CIDH pide al régimen que implemente las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de León Taboada sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia y realice de inmediato una valoración médica integral sobre la situación de su salud física y mental, así como que garantice el tratamiento médico oportuno y especializado, y dé a conocer los resultados a sus familiares y representantes.



La Comisión exige, además, que el preso político no sea objeto de violencia, amenazas, intimidaciones y agresiones dentro del centro penitenciario.



Por otro lado, pide que se ejecuten las medidas necesarias, con enfoque de género, para que Taboada Ortíz pueda desarrollar sus actividades como defensora de los derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos, intimidaciones u otros hechos de violencia en el ejercicio de sus labores.



El Observatorio de Derechos Culturales, organización que había tramitado el otorgamiento de la medida ante la CIDH desde noviembre pasado, aplaudió la decisión en favor de León Taboada y su madre.

“La decisión de la CIDH reconoce la urgencia y la gravedad del caso, marcado por reiterados episodios de violencia institucional, negligencia médica, hostigamiento y amenazas, tanto contra Duannis dentro del sistema penitenciario, como contra su madre, en represalia directa por las denuncias públicas realizadas”, escribió el Observatorio en la red social Facebook.



La organización señala que, a pesar de que el Estado cubano ha sido formalmente interpelado por la CIDH para adoptar medidas de protección y salvaguarda de la integridad física y psicológica de los beneficiarios, hasta el momento no se tiene constancia de que haya respondido.



“Destacamos que esta actitud irrespetuosa hacia la institucionalidad regional y global, constituye una práctica asidua de la diplomacia cubana”, subraya el post del Observatorio.

La curadora de arte y activista cubana Anamely Ramos publicó en redes una foto del saco de comida que la madre de Duannis tenía preparado para llevarle en su próxima visita

“Sus compañeros de celda llaman preocupados porque Duannis se niega rotundamente a comer y solo repite que necesita JUSTICIA. Duannis no va a pasar diez años más de su vida encerrado. Si no lo sueltan, él mismo se liberará!”, escribió Ramos.

La académica cubana Alina Bárbara López Hernández compartió un video de la madre de Duannis en el que explica la situación en que se encuentra su hijo y reitera su reclamo de libertad inmediata para él.



“La desesperación, la injusticia, las degradantes condiciones de las cárceles cubanas, llevan a acciones desesperadas como estas, muy peligrosas para la salud pues se trata de personas debilitadas ya por cuatro años de encierro", escribió López Hernández en referencia a la huelga de hambre de León Taboada.

La intelectual matancera recordó que las autoridades cubanas han dejado morir en tales condiciones a varios reclusos. “(...) Deberían tener en cuenta que caminan por el filo de una navaja. Cualquier incidente puede hacer estallar la ira social acumulada", advirtió.

Por otro lado, la CIDH expresó también su preocupación por la crítica situación de salud de Onaikel Infante Abreu, recluido en la prisión de Agüica, en Matanzas, por cargos relacionados con el ejercicio de su libertad de expresión.



Según información de sus allegados, Infante Abreu también habría sido víctima de violencia sexual, pese a estar aislado en el penal.



“La CIDH urge su liberación inmediata e incondicional y la de todas las personas detenidas arbitrariamente en el país”, dijo el organismo en un comunicado.