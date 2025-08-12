"Lo vi recuperado psicológicamente", madre de Duannis logra visitarlo en prisión

Getting your Trinity Audio player ready...



El preso político Duannis León Taboada fue visitado el fin de semana por su madre, Jenni Taboada, en la prisión Combinado del Este de La Habana, en lo que fue su primera visita reglamentaria en dos meses.

León Taboada fue sentenciado a 14 años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba 11 de julio de 2021 en La Habana. El cargo principal en su contra fue el de "sedición".

Su madre había podido verlo durante la huelga de hambre que llevó a cabo recientemente, con el objetivo de persuadirlo para que la abandonara.

Con el ayuno de 12 días el joven buscó exigir la liberación de todos los manifestantes del 11J, denunciar las condiciones carcelarias y pedir respeto a sus derechos. La huelga terminó después de que las autoridades penitenciarias le prometieran mejoras en su situación.

Taboada declaró a Martí Noticias que, a pesar de su estado físico debilitado por la huelga, Duannis se encuentra más fuerte emocionalmente.

"Lo vi más recuperado psicológicamente. Eso me alegró muchísimo", declaró la madre del preso político.