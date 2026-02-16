Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Régimen detiene a opositor Fernando Vázquez por comentarios en Facebook

El coordinador de la UNPACU en Camagüey, Fernando Vázquez
El coordinador de la UNPACU en Camagüey, Fernando Vázquez

Según familiares, el arresto se produjo tras una citación aparentemente administrativa, pero terminó con Vázquez bajo custodia de la Seguridad del Estado. Este caso se suma a una creciente ola de procesamientos contra críticos del régimen, en un contexto de crisis y creciente descontento popular.

Getting your Trinity Audio player ready...

El opositor Fernando Vázquez fue arrestado el viernes en la ciudad de Camagüey, y acusado de Desacato, por, presuntamente, apoyar en Facebook comentarios ofensivos a un oficial de la Seguridad del Estado.

“Un tal Yuniel, que no sé quién es, que vive afuera [del país], pone en las redes, cosas en contra del gobierno. Puso cosas de un tal Kevin, que es teniente coronel de la Seguridad del Estado y Fernando le comentó lo que él puso y por eso le ponen Desacato a la autoridad”, relató a Martí Noticias su esposa, Anisia Manresa Rivero.

La mujer detalló que a su esposo lo llamaron por teléfono el 13 en la mañana y le pidieron que se presentara en la sede de la ONAT, la Oficina Nacional de Administración Tributaria que es la encargada del cobro de impuestos a trabajadores por cuenta propia, y de la actualización del sistema tributario, entre otras funciones.

Aparentemente, la citación era para resolver unos documentos que necesitaba Vázquez para mantener al día y legal un punto de venta de víveres que gestionan en su vivienda.

“Cuando llegó allí, lo estaban esperando la gente de la Seguridad del Estado. Ellos mismos fueron los que lo detuvieron. Donde está preso ahora es en la Seguridad del Estado. Yo he ido dos veces, pero no lo he visto. Le llevé la ropa, sus medicamentos y aseo personal”, indicó Manresa.

El4tico.
Lee también

CPJ condena detención de creadores de contenido de El4tico en Cuba

“Me entregaron la bicicleta de él, en la que andaba. Pero no, el dinero que le quitaron, ni los 2 teléfonos tampoco”.

El Código Penal cubano, tipifica varios delitos que pueden configurarse en el escenario de las redes sociales, los más frecuentemente usados son instigación a delinquir, propaganda contra el orden institucional, desacato, atentado, resistencia y calumnia, entre otros. Todos ideados para blindar al sistema socialista, al régimen y sus representantes.

Las críticas a funcionarios públicos, incluyendo el presidente, en redes sociales (como Facebook) se castigan con prisión, a menudo bajo la figura de desacato.

“La detención de Fernando Vázquez Guerra, tres veces prisionero político y coordinador de la UNPACU en Camagüey, durante años, se enmarca en la nueva oleada represiva del régimen castro comunista que está deteniendo, procesando y encarcelando personas por todo el país”, consideró el líder de la Unión Patriótica de Cuba y ex prisionero político, José Daniel Ferrer, exiliado en Estados Unidos.

“En la medida en que se agrava la crisis en Cuba y que el pueblo muestra mayor descontento contra el principal culpable de esa crisis; el régimen, en vez de ceder ante las demandas de la población, incrementa la represión con la intención de continuar aterrorizando al pueblo para que no reclame libertad, democracia y bienestar para toda la nación”.

  • 16x9 Image

    Yolanda Huerga

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG