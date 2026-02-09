Autoridades del régimen imputan cargos contra jóvenes de El4tico

Getting your Trinity Audio player ready...

Autoridades del régimen de La Habana imputaron varios cargos contra los jóvenes Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto independiente El4tico, detenidos el pasado viernes por agentes de la Seguridad del Estado y efectivos policiales.

Una fuente cercana a uno de los detenidos, que solicitó el anonimato por razones de seguridad, confirmó a Martí Noticias que el instructor penal comunicó a la familia que serían procesados por los delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir.

El abogado Alain Espinosa, del centro de asesoramiento legal Cubalex, explicó a nuestra redacción que "el delito de propaganda tiene un marco sancionador de 3 a 8 años para la figura agravada, que sería la que le imputarían a ellos, porque las conductas que le imputan se realizaron usando medios de comunicación y tecnología de la información".

"La instigación tiene un marco sancionador de 6 meses a un año, entonces el máximo de la sanción a imponer no puede exceder la suma de los límites máximo. Luego hay otras variantes que pueden llegar a darse a partir de las interpretaciones que hagan", aclaró.

Durante el fin de semana se activó una campaña de solidaridad con los jóvenes en redes sociales y medios independientes bajo la etiqueta #TodosSomosElCuartico, que rápidamente se extendió dentro de la comunidad cubana, tanto en la Isla como en el exilio.

Personalidades de la cultura y el activismo se pronunciaron públicamente. Entre ellas, la artista Tania Bruguera y la cantante y compositora Danay Suárez, quienes llamaron a visibilizar el caso y a no normalizar la represión contra proyectos independientes.

“Estoy haciendo este video en solidaridad con Ernesto Medina y Kamil Zayas, creadores de un proyecto que en muy poco tiempo ha sido reconocido por el público como uno de los espacios donde con mayor sagacidad se está hablando de la situación en Cuba”, expresó Bruguera en un mensaje difundido en redes sociales.

A estas voces se sumaron periodistas independientes como Leandro René Hernández Ibarra, y el creador de contenido Kristoff Criollo, quienes convocaron a la ciudadanía a manifestar su inconformidad por todos los medios posibles.

Desde Holguín, amigos cercanos de los detenidos, entre ellos Denis Tallón y Luis Antonio Sánchez Díaz, destacaron las cualidades humanas de ambos y el papel que ha logrado el proyecto como espacio de diálogo y articulación del pensamiento crítico dentro y fuera de la Isla.

“Me sumo a la ola de denuncias por el encarcelamiento —o secuestro— de los integrantes del proyecto El Cuartico. Conozco a Ernesto desde que nació, fue mi vecino durante 15 años. Un niño maravilloso, cristiano, buen hijo, buen vecino, extremadamente inteligente. Hoy es padre de una niña pequeña. Kamil también es un excelente muchacho, lo conozco desde mi adolescencia”, declaró Denis Tallón.

En la misma línea, Luis Antonio Sánchez Díaz afirmó: “Ustedes conocen a Kamil, conocen su corazón. Son jóvenes, no son delincuentes”.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) también condenó este lunes la detención arbitraria de los jóvenes influencers, con más de 60 mil seguidores en Instagram.

"Estos jóvenes, con decenas de miles de seguidores, denuncian pacíficamente a través de redes sociales, sin incitar a la violencia, una realidad de apagones, hambre y miseria. Su arresto forma parte de una campaña difamatoria y acoso psicológico que viola leyes cubanas e internacionales. El OCDH exige la liberación inmediata de Zayas y Medina, y el cese de la persecución contra ciudadanos cubanos que ejercen su derecho al disenso", dijeron en un comunicado.

El centro de asesoramiento legal Cubalex también condenó la detención arbitraria de ambos jóvenes. "Están en una espiral represiva tan grande que ya no son, ni siquiera, capaces de respetar su propio ordenamiento interno, más allá de que tampoco durante estas seis décadas hayan prestado gran atención a respetar su propia legislación”, Indicó a Martí Noticias, Alaín Espinosa, abogado de la organización".

La embajada de EEUU en La Habana compartió también un mensaje de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en la que condenan el arresto. "El ilegítimo régimen cubano continúa con sus actos diarios de represión y abusos. Detuvo a El4tico Kamil Zayas Pérez y a Ernesto Recardo Medina en Holguín, simplemente por denunciar la mala gestión económica de la dictadura".

"La juventud cubana sabe que la revolución Castro comunista les ha fallado, de hecho, les han traicionado, ya que la cúpula disfruta de una riqueza absoluta mientras ellos viven en la pobreza extrema. El pueblo cubano clama por un cambio. Nosotros les apoyamos; la comunidad internacional también debería hacerlo. ¡Liberen a El4tico ahora!", agrega el texto.