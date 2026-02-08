Cubalex acusa al régimen cubano de violar sus propias leyes en arresto de integrantes de El4tico

Getting your Trinity Audio player ready...

El centro de asesoramiento legal Cubalex rechazó la postura del régimen cubano sobre el arresto de Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto independiente El4tico, que, en lugar de garantizar el debido proceso, orquestó una campaña de difamación pública contra los activistas.

“Es importante destacar no solamente la ilegalidad de los actos que está llevando a cabo el gobierno de Cuba respecto al derecho internacional, sino también respecto a su propio ordenamiento interno. Están en una espiral represiva tan grande que ya no son, ni siquiera, capaces de respetar su propio ordenamiento interno, más allá de que tampoco durante estas seis décadas hayan prestado gran atención a respetar su propia legislación”, Indicó a Martí Noticias, Alaín Espinosa, abogado de la organización que tiene su sede en Miami.

El4tico es un poscast en redes en el que varios holguineros ejercen una crítica frontal contra la dictadura y el sistema político que la sustenta.

El primer secretario del Partido Comunista (PCC) de Holguín, Joel Queipo, divulgó en las redes sociales un mensaje plagado de insultos y consignas en el que califica a los integrantes del proyecto como “asalariados”, que “tienen al alma vendida a los invasores”.

“Resulta que los que quieren pintar de inocentes y defensores de los derechos humanos, incitan a desobedecer el orden constitucional y apoyan la INTERVENCIÓN MILITAR a Cuba 🇨on total irrespeto al derecho a la vida que es el principal de los derechos humanos”, escribió el dirigente partisano.

De acuerdo con el funcionario, no se trata de creadores críticos ni de ciudadanos inconformes, sino de personas que responden a una agenda enemiga.

“Constituye un delito de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. No solamente por los golpes o la violencia física que puedan llegar a implementar contra ellos, sino que la detención en sí misma y todo el proceso que se lleva a cabo constituye un grave sufrimiento mental”, explicó Espinosa.

“Por tanto constituye una forma de tortura que, en nuestro contexto, está bastante invisibilizada por todo el daño antropológico que nos han hecho, donde solamente interpretamos como una tortura aquello que es físico y que se puede ver, de manera tangible, las consecuencias que deja”.

El jurista fue más allá de las consecuencias legales y físicas que acarrea la represión política en Cuba, para describir la carga psicológica sobre las víctimas y sus familiares.

“Del daño mental que se provoca se habla muy poco, y yo creo que es el mayor de los daños que le están causando al pueblo cubano, y sobre todo a todas las personas que de alguna manera se atreven a oponerse o a disentir con ellos”, dijo.

La detención de los creadores del podcast audiovisual El4tico, con más de 60 mil seguidores en Instagram, ocurrió cuando agentes de la Seguridad del Estado acompañados de efectivos policiales llegaron a la vivienda de los jóvenes en la mañana del viernes con una orden de registro.

“Hasta el momento no los hemos visto. Sí se nos permitió llevarle ropa, aseo. No tenemos número de caso, no tenemos nada concreto. Entonces lo que sí tenemos es el abogado para contratar y bueno, personarnos allí a ver si podemos hablar directamente con el instructor que los atiende a ellos”, dijo en un breve mensaje a Martí Noticias, un familiar de Medina, que pidió no ser identificado.

Los jóvenes están encarcelados en el cuartel de Instrucción Penal de Holguín, un lugar con una tenebrosa reputación de torturas, interrogatorios violentos y tratos degradantes.

Los agentes confiscaron computadoras, teléfonos, cámaras y equipos de trabajo que los jóvenes utilizaban para grabar”, explicó Doris en un audio difundido por la organización Ciudadanía y Libertad.

“Hay que decir que es una detención arbitraria a todas luces. Incluso es una detención que podría suponerse o que debería suponerse ilegal, porque la base de la misma es una discriminación por motivos de la opinión política”, señaló Espinosa.

“A esto hay que sumarle que prácticamente en todos los casos, y este no es la excepción, hay un nivel de violencia tanto física como verbal, que es bastante grande. Y además, la finalidad que persiguen con esto es tratar de crear un efecto inhibitorio en cualquier persona que disienta, que razone o que exprese su opinión sobre la realidad imperante”, insistió el abogado de Cubalex.