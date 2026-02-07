Crece indignación por detención de jóvenes creadores en Cuba, EEUU demanda #FreeEl4tico

Getting your Trinity Audio player ready...

Los integrantes del proyecto El4tico fueron detenidos el 6 de febrero de 2026 en Holguín, Cuba, un operativo que ha despertado una ola de solidaridad con los creadores Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina.

Además del arresto, los jóvenes del espacio digital independiente, abiertamente crítico con el régimen cubano, sufrieron un allanamiento sin orden adecuada.

Hasta hoy los jóvenes siguen detenidos en la unidad de Instrucción Penal de Holguín, sin cargos formales claros divulgados, mientras la campaña en redes y medios continúa exigiendo transparencia, respeto al debido proceso y su liberación inmediata.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió un comunicado oficial uniéndose al llamado de muchos para que se liberen inmediatamente y se respeten sus derechos humanos.

Con el uso de la etiqueta #FreeEl4tico, la representación estadounidense condenó implícitamente el hostigamiento a la libertad de expresión.

Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció que mientras esto ocurre "la gente se está muriendo de hambre, no hay medicinas ni electricidad, y Díaz Canel

gasta los recursos del pueblo persiguiendo a estos jóvenes por usar sus modestas cámaras y su ingenio para contar la realidad".

"#Libéralos Urge el cambio de sistema", escribió Payá.

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart también se pronunció. "Esto es lo que hace la dictadura corrupta, cruel y asesina en Cuba: encarcela a sus propios ciudadanos simplemente por expresar sus opiniones. ¡La libertad de expresión nunca debe ser un delito!".



Este grupo creativo ha exigido sin rodeos que en el país se den transformaciones profundas e inmediatas y que se sacuda del sistema de una ideología única y el monopolio del Partido Comunista de Cuba.

Temiendo su detención Zayas escribió que, como ellos, piensan millones de cubanos.

"Sienten lo mismo, aunque callen por ahora. Y callarme a mí, no calla la marea. Porque una celda no apaga una conciencia colectiva que ya despertó. Declaro que esta detención es arbitraria, cobarde, previsible. Exijo respeto al debido proceso, información inmediata sobre dónde estoy y cómo estoy, y mi liberación sin condiciones, porque no he cometido crimen alguno más que el de pensar con cabeza propia.

A mi familia, a mis amigos, a los que han confiado en mí: gracias por estar ahí. No cedan al miedo. Hablen más fuerte. Sean dignos. Porque la historia, no perdona a los que se callan por comodidad. A los que reprimen: sigan apretando si eso les da paz. Pero sepan que cada mordaza que ponen solo acelera lo inevitable. El silencio forzado no arregla nada; solo pudre más la herida. El pueblo cubano ya no se conforma con migajas ni con cuentos. Merece —exige— algo mucho mejor. Y sepan que la justicia, la verdad y la libertad siempre llegan. Aunque tarden, aunque duelan. Y llegarán".