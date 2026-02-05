“Cubensis”, una mirada honda al universo cubano a través de Alejandro Ríos

Getting your Trinity Audio player ready...

El universo cultural cubano, con su riqueza temática y su historia marcada por tensiones políticas y sociales, ha sido objeto de numerosos análisis y debates. Entre los estudiosos y divulgadores de este fenómeno, destaca la figura de Alejandro Ríos, crítico cinematográfico, escritor y periodista cubano.



Su libro “Cubensis” se erige como una obra fundamental para comprender no sólo la evolución del séptimo arte en la isla, sino también las dinámicas culturales, políticas y humanas que lo atraviesan dentro y fuera de Cuba.

Alejandro Ríos es ampliamente reconocido en el ámbito hispanoamericano por su labor como crítico de cine y periodista. Su trayectoria incluye colaboraciones en medios de comunicación, programas televisivos y la dirección de espacios dedicados al análisis cinematográfico, como el legendario programa "La Mirada Indiscreta".



Radicado en Miami desde hace décadas, después de haber estado en México y haber cruzado el río –“Grande” y “Bravo” como bien especifica Alejandro González Acosta en su acertado y hermoso prólogo- Ríos ha mantenido una estrecha relación con la producción cinematográfica y artística cubanas, tanto en la isla como en la diáspora, convirtiéndose en una de las voces más autorizadas sobre el tema.

Publicado recientemente, “Cubensis” representa una compilación de ensayos, artículos y reseñas en los que Alejandro Ríos despliega su mirada crítica sobre el mundo actual cubano. El título del libro alude tanto a la raíz latina de la palabra "cubano" como a una perspectiva global, universalizadora, sobre la producción cultural de la isla.



El texto abarca desde la época dorada del universo cultural triunfante en los años precedentes a 1959 hasta después del Año del Error —con la creación del ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) y otras instituciones- hasta el fenómeno del exilio, de la diáspora, con sus respectivas nuevas propuestas independientes.

“Cubensis” no sólo revisa obras y personajes emblemáticos como “María Antonia”, de Sergio Giral, recuerda al pintor Arturo Cuenca, o elogia el arte musical del gran Meme Solís, sino que también examina las condiciones de creación y producción, los retos de la censura y la emergencia de nuevos discursos.



Ríos, con su estilo incisivo y su profundo conocimiento de la materia, logra conectar la evolución del arte y universo cubanos con las transformaciones sociales y políticas del país y posteriormente del exilio. Asimismo, dedica especial atención al éxito del exilio y de cómo este ha influido en la narrativa cultural de los autores cubanos fuera de la isla. Ríos es más que un trasmisor, es un passeur.

El enfoque de Ríos se caracteriza por una mirada desmitificadora y a la vez apasionada. No teme señalar las contradicciones del arte y la cultura cubanos ni las limitaciones impuestas por el contexto político. Sus análisis, además de rigurosos, son accesibles y están impregnados de un humor sutil que dota a la obra de una voz única. A través de sus páginas, el lector puede aproximarse a una visión honesta y plural del cubano y su acontecer, lejos de idealizaciones y prejuicios.

“Cubensis” será un texto de referencia tanto para estudiosos como para amantes del arte y la cultura iberoamericanos. Su aporte es doble: por un lado, ofrece un recorrido exhaustivo por el arte, y por otro, invita a la reflexión sobre las implicaciones culturales y políticas del acto creativo en contextos de adversidad social.



La obra de Alejandro Ríos, en suma, es indispensable para entender la complejidad y la vitalidad del cubano, así como la influencia del exilio y la diáspora en su desarrollo contemporáneo.

“Cubensis”, de Alejandro Ríos, no es meramente un testimonio de amor por la cultura, sino también una herramienta de análisis y un ejercicio de memoria. A través de su prosa, el autor logra tender relaciones entre generaciones, geografías y sensibilidades, consolidando su lugar como uno de los grandes intérpretes del arte y la cultura cubana y universal. Para quienes deseen adentrarse en los laberintos cubanos, esta obra resulta una guía imprescindible, lujosa de sabiduría, crítica y humanidad.