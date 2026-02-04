Estrenan en Miami documental sobre el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara

Getting your Trinity Audio player ready...

Miami será sede del estreno mundial de "Luis Manuel Otero Alcántara: Estamos conectados", un documental biográfico del realizador y escritor cubano Ernesto Fundora que explora la vida, obra y evolución política del artista y preso político cubano.

Una de las figuras más visibles del arte contestatario en la Isla, Otero Alcántara fue encarcelado durante las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla. Ese año, la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personalidades más influyentes.

La obra, que combina investigación periodística y testimonio audiovisual, busca ofrecer una visión integral de Otero Alcántara, desde sus inicios como artista hasta su encarcelamiento, y reflexiona sobre el papel del arte frente a la censura y la represión en Cuba.

“Este es un documental biográfico que pretende explicar quién es Luis Manuel Otero, porque yo percibí en algún momento que habían opiniones muy encontradas sobre su trabajo, su historial político, artístico y activista”, explicó Fundora.

El realizador subraya que su aproximación al proyecto priorizó el rigor informativo por encima del lucimiento estético.

El documental recorre el desarrollo artístico de Otero Alcántara desde 2013, mostrando su tránsito de un creador inicialmente “ingenuo” en lo político hacia una postura crítica y confrontacional con el sistema castrista.

“Él empieza siendo un artista bastante inocente o ingenuo con el tema político y va teniendo un crecimiento hacia una reflexión crítica y una postura encontrada con el sistema dominante, hasta convertirse en una piedra incómoda en el zapato de ese sistema”, explicó Fundora.

La producción se detiene en el momento de su arresto y posterior condena, sin profundizar extensamente en su obra desde la cárcel.

“Yo llego justo hasta el momento en que él es detenido, procesado, se le hace el juicio y empieza la condena. Lo que pasa en la cárcel es un documental que tal vez haya que hacer cuando él salga”, añadió.

Fundora explica que el título Estamos conectados alude a la esencia del artista y a su forma de relacionarse con la sociedad.

“La figura de Luis Manuel es una persona con una irradiación de 360 grados. No tiene un filtro excluyente con nadie, tiene una disposición casi absoluta al diálogo, a la integración del otro, a la empatía”.

El realizador vincula esa actitud con una ética profundamente martiana.

“Yo creo que Luis Manuel tiene mucho de ese precepto martiano: la conmiseración, la piedad, la consideración con el otro. Es un tipo que va de casa en casa, rodando la ciudad, rozando con todo el mundo, sin distanciarse de nadie”.

Para Fundora, esta manera de “estar conectado” representa una alternativa frente a la fragmentación social provocada por décadas de control, miedo y vigilancia en Cuba.

“Hemos estado tan fracturados, tan sectarizados, tan atrincherados en modelos ideológicos, que hemos roto familias y vínculos emocionales. Luis Manuel entendió que si no empezamos poniendo la otra mejilla, esto no se arregla nunca”.

El estreno del documental tendrá lugar este sábado, a las 6:00 p.m., en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en Miami, con entrada gratuita tras previa reserva. Posteriormente se presentará en otros espacios culturales de la ciudad, como Calle Dragones, Teatro Miami. Medley y Tower Road Ranch.

Fundora adelantó que el documental será transmitido a finales de febrero por Mega TV y Univista TV.

El filme aspira a convertirse en un testimonio audiovisual de una etapa clave del arte y la resistencia cívica cubana, y en un documento histórico sobre una de las figuras más simbólicas del Movimiento San Isidro.

En un mensaje reciente enviado desde prisión, Luis Manuel Otero Alcántara lanzó un llamado directo al régimen cubano a través del arte, utilizando como referencia la obra Campesinos felices (1938), del pintor cubano Carlos Enríquez, y su propia reinterpretación contemporánea.

“Exijo al régimen cubano que mire a través de la pintura Campesinos felices y reconozca en ella las condiciones de indigencia en que hoy vive nuestro pueblo. El arte también puede ser un espejo. Ante tal mendicidad, material y espiritual, es necesario ceder y dejar a la vida abrirse paso. No lo hagan por presión externa, háganlo para que nuestro pueblo no siga sufriendo. Háganlo para que el desastre y la violencia no sigan siendo los rostros de Cuba”, expresó el artista.

El pronunciamiento acompaña su obra Campesinos felices, 2025, un gesto artístico y político que dialoga críticamente con la pintura original de Enríquez, realizada en 1938, y que vuelve a situar al arte como herramienta de denuncia frente a la crisis social, económica y humana que atraviesa Cuba en la actualidad.