Diez artistas cubanos reciben becas de resiliencia para impulsar proyectos culturales en el exilio

La organización independiente Artists at Risk Connection (ARC) anunció los diez ganadores de la tercera edición del Programa de Becas de Resiliencia para Artistas Cubanos Migrantes, un programa destinado a impulsar proyectos vinculados a valores como la libertad de creación, los derechos culturales y humanos y la igualdad de género.

Se trata de Camila Ramírez Lobón, Katherine Bisquet Rodríguez, María Esther Lemus Cordero, Yanelys Núñez Leyva, Luis Alejandro Yero, Fernando Fraguela Fosado, Ismario Rodríguez Pérez, Eliexer Márquez Duany "El Funky", Ahmel Echevarría y Julio Llópiz-Casal.

Según informó ARC, la beca ofrece apoyo con herramientas y recursos especializados que acompañan la inserción profesional de los artistas fuera de Cuba, además de una beca de resiliencia de 7.000 dólares para desarrollar un proyecto artístico durante un período de seis meses. El programa incluye orientación y mentoría personalizada, acceso a capacitaciones virtuales y la creación de redes dentro de una comunidad artística global.

“La alegría es doble al constatar que todos los artistas y creadores beneficiados en esta edición son, sin excepción, creadores de primera línea. Me consta personalmente su calidad y trayectoria, y formar parte de este grupo me llena de orgullo”, dijo a Martí Noticias el artista visual y diseñador gráfico Julio Llopiz-Casal.

Según explicó, en su caso desarrollará un proyecto que vincula tres líneas centrales de su trabajo —Franja Roja, una serie de retratos de presos políticos; Franja Negra, dedicada a personas fallecidas bajo custodia del Estado cubano; y una serie de aforismos visuales— con el universo de la moda y el streetwear. El resultado será una colección cápsula que incluirá prendas de vestir, piezas de alta costura y accesorios, desde una perspectiva estética, política y social.

La artista visual Camila Ramírez Lobón, residente en Estados Unidos, afirmó a Martí Noticias que recibió la noticia “con muchísimo agradecimiento y entusiasmo”, al considerar que la beca le permitirá avanzar en un proyecto en el que trabaja desde hace más de un año.

“Los artistas que hemos tenido que exiliarnos por razones políticas vivimos una condición de doble vulnerabilidad: la persecución que nos obliga a salir y la precariedad económica y financiera que acompaña la experiencia migratoria”, explicó.

Por su parte, la historiadora del arte, curadora y comunicadora Yanelys Núñez Leyva, exiliada en Madrid desde 2019, agradeció la beca y anunció que su proyecto se realizará en colaboración con el Museo de la Disidencia en Cuba, enfocado en el rediseño integral de su sitio web, en el marco del décimo aniversario de la plataforma, que se cumple en abril de 2026.

“Poder trabajar durante estos seis meses en el proyecto del museo es una forma hermosa y necesaria de rendir homenaje a una plataforma que, estando dentro de Cuba, acompañó tantos proyectos significativos”, afirmó Núñez. El proyecto contempla el desarrollo de un laboratorio creativo, convocatorias abiertas y acciones vinculadas al archivo digital, la autorrepresentación y la creación cultural en contextos de represión. Asimismo, incluirá una iniciativa asociada al artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara, cofundador del museo.