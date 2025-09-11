Preso político Luis Manuel Otero Alcántara con chikungunya en la cárcel

Getting your Trinity Audio player ready...

La salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara está en riesgo luego de que contrajera el chikungunya, en la cárcel de Guanajay, en Artemisa.

En una llamada telefónica este martes a la curadora de arte cubana, exiliada en España, Yanelys Nuñez, el artivista aseguró que “hay un brote” de ese virus en la prisión.

“Me dijo que tenía chikungunya y que se sentía con fiebre, con malestar con diarrea. En fin, su salud no está bien”, comentó a Martí Noticias Núñez, cofundadora junto a Otero Alcántara del Movimiento San Isidro, el grupo de artistas, académicos y activistas cubanos constituido en 2018 para protestar contra la censura gubernamental y defender la libertad de expresión en Cuba.

“No sé qué magnitud tendría ese brote. Si se centra solamente donde él está o si se extiende por toda la prisión”, apuntó la joven.

Las autoridades cubanas han emitido alerta por brotes de chikungunya en diferentes zonas de la isla, además de la presencia de otros virus transmitidos por mosquitos como el dengue y el oropouche.

Las medidas preventivas son la protección contra picaduras de mosquito, el uso de repelentes adecuados y usar ropa que cubra la piel así como mosquiteros, indicaciones casi imposibles de seguir por la población carcelaria.

“La situación es preocupante, más que nada porque sabemos que las condiciones en la cárcel son bastante difíciles, no solo a nivel sanitario, sino también a nivel de alimentación”, señaló la curadora.

El centro de asesoramiento legal Cubalex indicó que "el régimen cubano es responsable de la vida, la salud y la integridad de Luis Manuel Otero Alcántara y de todas las personas bajo su custodia".

"Las cárceles en Cuba son focos de hacinamiento e insalubridad que facilitan la propagación de enfermedades y exponen a las personas privadas de libertad a graves riesgos de salud, sin acceso a medicamentos ni a atención médica adecuada", agregó.

En agosto, Otero Alcántara había dicho que tenía sarna, pero el médico penitenciario, le diagnosticó "hongos por la humedad".

Núñez recordó que el preso político renunció a la visita familiar que le correspondía este mes, como una forma de protesta.

“Una visita siempre ayuda, no sólo porque le traen los alimentos, le traen aseo, medicamentos y le traen todas las demás cosas que necesita sino también por el contacto familiar que siempre es necesario, y más, en una situación de arresto arbitrario como en la que él está”.

El artista fue arrestado el 11 de julio de 2021, cuando intentaba unirse a las jornadas de protestas de ese día en La Habana. Posteriormente, fue condenado a cinco años de cárcel por los supuestos delitos de "ultraje a los símbolos patrios", "desacato" y "desórdenes públicos".

Amnistía Internacional lo reconoció como preso de conciencia, mientras que organizaciones internacionales como Human Rights Watch y PEN International han exigido reiteradamente su liberación inmediata.