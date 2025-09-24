PEN Internacional denuncia juicio contra escritor cubano José Gabriel Barrenechea y pide su liberación inmediata

Getting your Trinity Audio player ready...

La organización PEN Internacional expresó este martes su “profunda preocupación” por el juicio al autor y periodista independiente cubano José Gabriel Barrenechea Chávez, acusado de “desorden público” tras participar en protestas en Villa Clara.

Barrenechea, detenido desde noviembre de 2024, será procesado en un tribunal de Santa Clara el 24 de septiembre y podría enfrentar hasta seis años de prisión. Según PEN, su caso refleja “el incansable intento de las autoridades cubanas por silenciar toda disidencia”.

Ma Thida, presidenta del Comité de Escritores en Prisión de PEN Internacional, pidió su liberación inmediata. “Los escritores y artistas cubanos continúan enfrentando una persecución implacable por sus libros, artículos y protestas”, dijo en un comunicado.

El periodista se encuentra recluido en la cárcel La Pendiente de Santa Clara, conocida por sus precarias condiciones. Su salud se ha deteriorado con “desnutrición extrema, infecciones, trastornos del sueño, ansiedad y depresión”, tras una huelga de hambre de 10 días poco después de su arresto.

Durante su encarcelamiento, denunció graves irregularidades en el proceso y la falta de acceso a su familia. Su madre, enferma de cáncer, murió en mayo de 2025 sin poder verlo.

Barrenechea, autor de varios libros y colaborador de medios como 14ymedio, Diario de Cuba y Latinoamérica 21, había enfrentado desde 2019 restricciones de viaje, censura y acoso policial por su labor crítica.

PEN Internacional advirtió que este caso no es aislado, sino parte de un patrón más amplio de represión contra periodistas, escritores y artistas en la isla. El informe “Método Cuba”, elaborado junto a Cubalex y Artists At Risk Connection, documenta el uso de censura, acoso, prisión y exilio forzado contra voces disidentes.

“Instamos al gobierno cubano a respetar sus compromisos internacionales y garantizar un espacio seguro y libre para la libertad de expresión”, señaló PEN en su comunicado.