CPJ condena detención de creadores de contenido de El4tico en Cuba

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condenó la detención en Cuba de dos creadores de contenido vinculados al proyecto independiente El4tico y exigió a las autoridades su liberación inmediata.
Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez fueron arrestados el pasado 6 de febrero en la ciudad de Holguín. Durante el operativo, agentes policiales confiscaron computadoras, teléfonos, cámaras y otros equipos que utilizaban para grabar y documentar su trabajo, centrado en reflejar la vida cotidiana en la isla.
“En un país donde los medios independientes son escasos y frecuentemente reprimidos, creadores de contenido como Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez desempeñan un papel importante en la información pública”, declaró Katherine Jacobsen, coordinadora del Programa de Estados Unidos, Canadá y el Caribe del CPJ.
“Las autoridades cubanas deberían liberarlos sin demora y permitir el libre flujo de información en el país”, agregó.
La organización reiteró su llamado a las autoridades cubanas para que respeten la libertad de expresión y garanticen el libre ejercicio informativo en la isla.
En un mensaje que escribió antes de la detención, Zayas había aclarado: “No me arrestan por robo, asalto, narcotráfico ni ningún delito común. Me arrestan por el único 'delito' que una dictadura no puede tolerar: atreverse a mirarlos a los ojos y decir en voz alta lo que todos notamos: sus flagrantes fracasos, sus ineficiencias crónicas, sus injusticias sistemáticas y la opresión que aplasta la dignidad de todo un pueblo”.
Foro