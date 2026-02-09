Audiencia de "habeas corpus" a integrantes de el4tico será el 12 de febrero

Getting your Trinity Audio player ready...

El Tribunal Provincial de Holguín aceptó este lunes el habeas corpus presentado a favor de Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, integrantes del proyecto El4tico, detenidos desde el pasado 6 de febrero.

La organización Ciudadanía y Libertad informó, además, que el presidente de la Sala Primera de lo Penal, Marcos Michel Betancourt Leyva, estableció en una resolución judicial, dar curso al recurso y ordenó a la Fiscalía Provincial que se pronuncie, de forma inmediata, sobre la legalidad del arresto, las causas imputadas y las condiciones en las que se encuentran ambos jóvenes.

En el documento judicial, el tribunal admite que la solicitud alega la detención sin notificación de cargos, sin especificación de delitos y sin cumplir las formalidades legales, lo que podría constituir una violación de derechos fundamentales, por lo que interesa la inmediata libertad de estos.

La audiencia de habeas corpus se celebrará el 12 de febrero en la sede judicial, donde deberán presentarse los expedientes e informes correspondientes.

La admisión del habeas corpus obliga a la Fiscalía y a Instrucción Penal a explicar oficialmente los cargos que se les imputan a los creadores, así como las condiciones de su detención, lo que ayudará a documentar posibles irregularidades en el procedimiento e intensificar el control judicial.

Los recursos de Zayas Pérez y Ricardo Medina fueron presentado el mismo día por Yanet Rodríguez Sánchez y con él se pretende obtener la localización exacta de los arrestados, las acusaciones formales que tienen, el número de expediente que se les ha asignado y las condiciones materiales de su detención.

Un habeas corpus busca activar los mecanismos de control judicial previstos en la legislación cubana frente a una privación de libertad cuya legalidad no ha sido informada públicamente. En Cuba, este recurso está contemplado en el artículo 467 de la Ley de Procedimiento Penal.

Es una garantía constitucional y legal que permite proteger la libertad personal ante detenciones o restricciones ilegales o arbitrarias.

Organizaciones de derechos humanos han documentado que, a pesar de estar en la Constitución y la legislación cubanas en la práctica el recurso es poco aceptado en casos de detenciones por motivos políticos.

En conversación con Martí Noticias, una fuente cercana a los detenidos, que pidió el anonimato, indicó que el instructor penal comunicó a la familia que serían procesados por los delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir.