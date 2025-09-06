Madre de artista contestatario teme que le inoculen el VIH en la cárcel de Güines

Getting your Trinity Audio player ready...

Familiares de Fernando Almenares "Nando OBDC" han alertado sobre el riesgo que corre el artista por estar encarcelado en un centro penitenciario para pacientes con VIH en la provincia de Mayabeque, aún cuando aseguran que no padece el peligroso virus.

Hoy es su madre, Eva Rivera, quien compartió a Martí Noticias desde La Habana, su preocupación por las condiciones que enfrenta su hijo dentro de la prisión para enfermos de Sida, donde proliferan las chinches y "todo tipo de enfermedades" como la tuberculosis y la sarna.

Según relató, el director de la prisión le dijo que Fernando "se negaba a tomar la terapia" que se administra a los pacientes de VIH, ante lo que ella contestó que, bajo su responsabilidad, no permitiría que su hijo fuera "inyectado, ni tomara ningún tipo de terapia" porque él "no tiene ningún tipo de enfermedad".

La madre de Nando OBDC aconsejó a su hijo que "no se dejara pinchar por nadie porque podían inocularle el virus".

Rivera explicó que en realidad su hijo padece de sicklemia. Esta enfermedad hereditaria denominada también anemia falciforme o drepanocítica, destruye los glóbulos rojos más rápido que lo normal y origina anemia, dolor en las articulaciones y los huesos y lesiones en algunos órganos.





El traslado de Nando OBDC a la prisión para pacientes de VIH/SIDA Cuba Panamá, ubicada en Güines, provincia de Mayabeque, se produjo después de su encarcelamiento en la prisión Combinado del Este, en La Habana.

"En el Combinado del Este a Fernando lo pusieron en una celda en tiempo de invierno, durmiendo en el piso con sábanas nada más, lo que le provocó muchos catarro, mucha fiebre", dijo Rivera.

El resfriado fuerte, "producto del invierno, producto de dormir en el piso" resultó en las defensas alteradas, llevando a la sospecha de que podría tratarse de un caso de Sida, explicó.

Antes de su arresto, Nando OBDC dirigía el proyecto Arte Prohibido, que denunciaba la censura de las autoridades cubanas y su impacto en las comunidades más vulnerables, a la vez que realizaba una importante labor social y comunitaria.

Nando OBDC fue detenido el 31 de diciembre de 2024 en su domicilio en La Lisa, La Habana. Lleva más de ocho meses en prisión provisional sin haber sido juzgado y ha realizado huelgas de hambre para protestar por su situación.

"El abogado dice que los papeles del habeas corpus están en el tribunal, que hay demora con los juicios, que hay demora con todo ese proceso porque no hay fiscales", dijo Rivera, quien manifestó su profunda preocupación de que "le vayan a inventar una acusación".

"Ellos fabrican cualquier tipo de evidencia", denunció.

El rapero y artista de la plástica está acusado de "propaganda contra el orden constitucional", de estar involucrado en "actividades subversivas" y de tener vínculos con personas que promueven el "terrorismo contra el Estado cubano".

"Él denuncia todas las cosas arbitrarias que hay, porque a él no le gusta la injusticia y no le gustan todas las cosas que están pasando y expresa todo lo que considera incorrecto, y eso parece causar molestia", dijo su madre.