"Hay que hacer algo": Luis Manuel Otero envía mensaje a los jóvenes de El4tico

El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, envió un mensaje de apoyo a los jóvenes del proyecto El4tico, detenidos el pasado 6 de febrero.

"Hay que hacer algo. No podemos quedarnos sentados. Las sillas son muy pocas y siempre somos demasiados para sentarnos en esas sillas", dijo Otero Alcántara desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en La Habana.

Líder del Movimiento San Isidro y reconocido por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia, Luis Manuel fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba unirse a las manifestaciones antigubernamentales en La Habana. Fue condenado a cinco años por los supuestos delitos de “ultraje a los símbolos patrios”, “desacato” y “desórdenes públicos”.

"Me enteré de estos chicos, de El4tico, y quiero mandar mi solidaridad. Quiero decirles que El4tico en algún momento fuimos San Isidro, en otro fuimos el 27N… Cualquier nombre que le pongamos puede caber en esta realidad y ahora son por esos chicos por los que tenemos que alzar la voz. Tenemos que hacer algo para que dejen de pasar esas cosas, porque se repite una vez más la historia", indicó.

"Estamos súper conectados con esos muchachos y, aun cuando no sé ni siquiera quiénes son, me llega su energía y les mando la mía para allá", agregó.

Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, integrantes del proyecto independiente El4tico, fueron arrestados por agentes de la Seguridad del Estado y efectivos policiales, quienes les confiscaron computadoras, teléfonos, cámaras y equipos de trabajo que utilizaban para grabar sus videos.

El lunes el Tribunal Provincial de Holguín aceptó el habeas corpus presentado a favor de ambos jóvenes. En el documento judicial, el tribunal admite que la solicitud alega la detención sin notificación de cargos, sin especificación de delitos y sin cumplir las formalidades legales, lo que podría constituir una violación de derechos fundamentales.

El centro de asesoramiento legal Cubalex condenó la detención, calificándola de ilegal y parte de una campaña de difamación del régimen cubano.

Esta semana Estados Unidos denunció la detención arbitraria y exigió la liberación inmediata de ambos.

En un mensaje en X, la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, calificó de "ilegítimo" al régimen cubano por "sus actos diarios de represión y abusos".

"La juventud cubana sabe que la revolución Castro comunista les ha fallado, de hecho, les han traicionado, ya que la cúpula disfruta de una riqueza absoluta mientras ellos viven en la pobreza extrema", dijeron.