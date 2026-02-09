EEUU exige liberación inmediata de jóvenes cubanos creadores del proyecto El4tico

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos denunció la detención arbitraria de Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, creadores del proyecto independiente El4tico, en Holguín, y exigió su liberación inmediata.

Jeremy Lewin, subsecretario de Estado para Asuntos de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, afirmó que el malestar social en la isla es cada vez más visible.

“El pueblo cubano está harto de las mentiras, la represión, la corrupción y el total fracaso económico del régimen”, dijo Lewin y sostuvo que los cubanos “ven con claridad la debilidad y la bancarrota moral del gobierno” por lo que “las viejas tácticas marxistas de engaño y tiranía ya no funcionan”.

La Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado también cuestionó el arresto de ambos jóvenes "simplemente por denunciar la mala gestión económica de la dictadura".

En un mensaje en sus redes sociales, en el que califican de "ilegítimo" al régimen cubano por "sus actos diarios de represión y abusos", aclararon que "la juventud cubana sabe que la revolución Castro comunista les ha fallado, de hecho, les han traicionado, ya que la cúpula disfruta de una riqueza absoluta mientras ellos viven en la pobreza extrema".

"El pueblo cubano clama por un cambio. Nosotros les apoyamos; la comunidad internacional también debería hacerlo. ¡Liberen a El4tico ahora!", dijeron.

La embajada de Estados Unidos en La Habana pidió también que “se liberen y se respeten los derechos humanos” de los jóvenes detenidos.

Desde el Congreso, legisladores cubanoamericanos exigieron la liberación de ambos. El representante Mario Díaz-Balart afirmó que “esto es lo que hace la dictadura corrupta, cruel y asesina en Cuba: encarcela a sus propios ciudadanos simplemente por expresar sus opiniones”, y subrayó que “la libertad de expresión nunca debe ser un delito”. Por su parte, el congresista Carlos Giménez reclamó la “libertad inmediata de estos valientes jóvenes” y aseguró que son “presos políticos simplemente por expresarse en las redes sociales”.

Este lunes, una fuente cercana a uno de los detenidos, confirmó a Martí que las autoridades informaron a la familia que serían procesados por “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”.

El abogado Alain Espinosa, del centro de asesoramiento legal Cubalex, explicó a nuestra redacción que "el delito de propaganda tiene un marco sancionador de 3 a 8 años para la figura agravada, que sería la que le imputarían a ellos, porque las conductas que le imputan se realizaron usando medios de comunicación y tecnología de la información".

"La instigación tiene un marco sancionador de 6 meses a un año, entonces el máximo de la sanción a imponer no puede exceder la suma de los límites máximo. Luego hay otras variantes que pueden llegar a darse a partir de las interpretaciones que hagan", aclaró.