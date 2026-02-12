Walesa alerta a los cubanos que en una transición los primeros tres meses son los más difíciles

Getting your Trinity Audio player ready...

En un acto celebrado este jueves en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, el Premio Nobel de la Paz y expresidente de Polonia, Lech Wałęsa, habló sobre los desafíos de una eventual transición democrática en Cuba y advirtió de la complejidad que sigue al cambio político.

“Los primeros tres meses después de la victoria podrían ser más difíciles que los tiempos del régimen. Habrá provocaciones. Personas mal motivadas estarán en contra de los vencedores”, afirmó el político distinguido con el título de Embajador de la Libertad en Cuba, en reconocimiento a su firme trayectoria en defensa de la democracia y los derechos humanos.

La distinción le fue conferida “por su extraordinario apoyo a la causa de la libertad y el establecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Cuba”, resaltando que su liderazgo durante la transición polaca continúa inspirando a los cubanos que anhelan un país libre.

El galardón fue entregado por José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien junto al ex preso político Ángel de Fana realizó la entrega formal, en un gesto simbólico que unió la experiencia de resistencia polaca con la lucha democrática cubana.

El reconocimiento contó con el respaldo de Marcell Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, así como de destacadas figuras del exilio y la oposición, entre ellas Rafael Montalvo (Veteranos de la Brigada 2506), Orlando Gutiérrez-Boronat (Asamblea de la Resistencia Cubana), Rosa María Payá (Cuba Decide), Sylvia Iriondo (MAR por Cuba) y María Werlau (Archivo Cuba).

Desde los astilleros de Gdansk hasta la presidencia de Polonia, Wałęsa lideró el movimiento Solidaridad, que desafió al régimen comunista y abrió el camino a la democracia en Europa del Este. Su figura encarna, para muchos pueblos que viven bajo sistemas autoritarios, la posibilidad real de derrotar pacíficamente a un poder que parecía inamovible.

Durante el evento, Orlando Gutiérrez-Boronat subrayó la vigencia del ejemplo polaco para la causa cubana: “Polonia nos ha enseñado a mantener la mirada en el propósito de una república independiente, soberana y democrática. Ese es nuestro objetivo”.

El exiliado cubano recordó además que las 52 organizaciones que integran la Asamblea de la Resistencia Cubana, dentro y fuera de la Isla, han suscrito un programa de salvación nacional para la isla.

Cuba dividida

Al ser consultado por Martí Noticias sobre su experiencia al frente del Movimiento Solidaridad y qué lecciones podría extraer el pueblo cubano, el exmandatario destacó que la clave está en la organización, la unidad y la preparación ante los desafíos de una transición.

“Cuba está dividida por dentro. Hay intereses y conflictos. El régimen intentará enfrentarlos y provocarlos. Deben estar organizados. Esos primeros meses serán muy difíciles. Así que organícense y pongan el esfuerzo”, dijo.

Wałęsa aseguró que sigue de cerca la situación cubana y manifestó su disposición de viajar a la Isla cuando se produzca una transición democrática.

“Llegaré tan pronto como pueda, incluso si no me invitan, para apoyarlos en ese momento difícil”, expresó.

El acto reafirmó los lazos históricos y simbólicos entre la experiencia polaca y las aspiraciones democráticas del pueblo cubano.