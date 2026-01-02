El primer día del año el régimen detuvo a Berta Soler para impedirle que asistiera a misa

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades cubanas detuvieron este primero de enero a Berta Soler Fernández, líder del movimiento opositor Damas de Blanco, para impedirle asistir a la primera misa del año en la Catedral de La Habana.

La detención ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando Soler se disponía a salir de su vivienda rumbo a la ceremonia religiosa.

De acuerdo con su esposo -el exprisionero político de la Primavera Negra de 2003, Ángel Moya,- agentes de la Policía y de la Seguridad del Estado la interceptaron y la trasladaron a la Unidad de Aguilera, donde permaneció retenida durante más de cuatro horas.

Soler fue liberada sin cargos a las 6:45 de la tarde, tras permanecer recluida en el área de depósito de detenidos junto a unas 18 personas arrestadas por delitos comunes.

"Mi primer arresto arbitrario del 2026, hoy 1ero de enero por represores de la Seguridad del Estado, solo por querer participar en la misa de la Paz en la Catedral de la Habana", expresó.

Soler es una figura reconocida internacionalmente, dijo su esposo y recordó que las Damas de Blanco han sido distinguidas, entre otros reconocimientos, con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia.

La detención provocó reacciones fuera de la isla. El congresista cubanoamericano Carlos Giménez denunció el arresto en la red social X y reclamó su liberación inmediata. “Desde el Congreso de Estados Unidos, exigimos la libertad inmediata de Berta Soler, líder de las Damas de Blanco en Cuba”, escribió.

Soler es en una de las figuras más visibles de la disidencia cubana tras la ola represiva de 2003.

En 2025, fue sometida a vigilancia constante, arrestos arbitrarios, amenazas y detenciones de corta duración, una práctica utilizada por las autoridades cubanas para limitar la actividad de opositores sin recurrir a procesos judiciales.

En septiembre pasado, su labor fue reconocida con el Premio Solidaridad Lech Walesa, otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia.