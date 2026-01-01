Ángel Cuza y Daniel Alfaro envían mensajes de esperanza al pueblo cubano desde la cárcel

Getting your Trinity Audio player ready...

Los presos políticos cubanos Ángel Cuza y Daniel Alfaro Frías conversaron con Martí Noticias desde el centro penitenciario de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, y hablaron de su reclusión y sus deseos para el pueblo cubano este 2026.

Ángel Cuza denunció que próximamente cumple seis meses de privación de libertad sin haber sido sometido a juicio.

“Seis meses en prisión, sin petición fiscal, sin nada. El abogado ha tratado de ir a entrevistarse con la gente de la Seguridad del Estado pero nada todavía. Esa gente no le han querido dar la cara”, dijo.

El activista y periodista independiente enfrenta cargos por posesión de arma de fuego y explosivos, derivados del hallazgo de un casquillo de bala que conservaba como amuleto.

“Esa balita era un artículo religioso y cada vez que detenían en la calle siempre me lo ocupaban y devolvían. Esta vez me hicieron la denuncia por portar de arma de fuego y explosivo, cuya arma de fuego nunca fue ocupada”.

Tras su traslado desde el Combinado del Este, en noviembre, Cuza manifestó su satisfacción por coincidir en el penal con Luis Manuel Otero Alcántara, recordando la conversación sostenida con el líder del Movimiento San Isidro quien le expresó: "Nunca podemos estar desunidos, que eso es lo que más quiere la Seguridad del Estado”.

Cuza envió además un mensaje a los cubanos: “Feliz Año Nuevo, mucha salud y a seguir peleando”.

Por su parte, Daniel Alfaro Frías, detenido en 2024 en San Antonio de los Baños tras la aparición de carteles de protesta, describió el impacto emocional que tiene el fin de año en las personas encarceladas.

“Para nosotros los que luchamos por los derechos humanos, son días de mucha, mucha depresión por estar lejos de la familia y saber cuántas familias están separadas en este país y todas las necesidades que tenemos. Es mucha la depresión que nos asiste estos días”.

Alfaro Frías, de 71 años, cumple una condena de nueve años por delitos de asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas, además de propaganda contra el orden constitucional. Al ser consultado sobre sus deseos para el pueblo cubano, afirmó: “Lo único que siempre he deseado para el pueblo cubano es la libertad”.

El preso político fue recientemente incluido en la campaña "Injustamente Detenido", que impulsa el Departamento de Estado de EEUU en la que exigen la liberación de los presos políticos.