Sentencia firme de siete años para activista de UNPACU Alexander Verdecia por sus publicaciones en redes sociales

El preso político Alexander Verdecia Rodríguez fue condenado a siete años de privación de libertad según su sentencia firme emitida por el Tribunal Provincial de Granma, tres meses después de celebrado el juicio.

El activista, de 51 años, está recluido desde el pasado 6 de febrero en la prisión de Bayamo Las Mangas, desde donde llamó a su esposa, Elianni Villavicencio, para informarle sobre su sentencia firme.

“Por el simple hecho de publicar en Facebook su forma de pensar, por exigir libertad y justicia para el pueblo de Cuba, por exigir mejores salarios, mejores condiciones de vida para el pueblo cubano, por exigir no más apagones, no más hambre, no más miseria. Y ha sido sancionado injusta y arbitrariamente”, dijo la mujer a Martí Noticias.

Verdecia, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fue encontrado culpable de los delitos de Propaganda contra el orden constitucional e Instigación a delinquir por publicar y compartir comentarios “de carácter contrarrevolucionario” en las redes sociales.

De acuerdo a las conclusiones provisionales del órgano acusador, con sus publicaciones el activista perseguía “perturbar la tranquilidad ciudadana” de sus coterráneos de Río Cauto, cuando los convocó a “la rebelión contra el sistema y sus dirigentes“ y generar “irrespeto al orden social y al Estado socialista”.

Del mismo modo, la fiscalía destacó el “comportamiento desajustado” de Verdecia Rodríguez y su vínculo con grupos contrarrevolucionarios de accionar violento.

El centro de asesoramiento legal Cubalex calificó de improcedente la detención y enjuiciamiento de Verdecia Rodríguez porque, de acuerdo al documento acusatorio, no hay pruebas de actos violentos, ni de que sus palabras hayan provocado desórdenes públicos o llamado a cometer actos ilegales.

“A Alexander solo se le acusa por ejercer su libertad de expresión”, recalcó la organización.

El opositor, de 51 años, ha sido juzgado en varias ocasiones por motivos políticos. "Esta sería la sexta vez sancionado por los tribunales comunistas", indicó su esposa en otra publicación.